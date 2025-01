posavje

Terme Čatež gradijo večnamenski objekt, del javnosti mu nasprotuje

22.1.2025 | 08:40 | STA

Portorož/Čatež ob Savi - Ob teniškem centru v Portorožu so pred kratkim začeli graditi velik objekt, investitor so Terme Čatež. Gradnja večnamenskega objekta je predvidena z veljavnim prostorskim aktom, odločitev o tem pa je piranski občinski svet sprejel že leta 2001. Nekateri občani sicer objektu takšnih dimenzij na omenjeni lokaciji nasprotujejo.

Objekt je močno zarezal v urbanistično podobo Portoroža. (Foto: Jan Klokočovnik, Primorske novice)

Kot so za STA pojasnili na piranski občini, bo objekt maksimalnega tlorisa 1250 kvadratnih metrov severno od teniških igrišč vseboval poslovno, gostinsko in športno-rekreacijsko ponudbo. Po višini bo obsegal pritličje in mansardo, zahodno od objekta pa bo urejeno tudi parkirišče.

Primorske novice so pred dnevi poročale, da številni občani gradnji nasprotujejo, saj menijo, da je nova stavba predimenzionirana, da kazi urbanistično podobo, da ne sodi tako blizu morja, in da bo uničila še eno zeleno površino v občini. Naslovili so več pritožb na občino, od koder pa so sporočili, da "je objekt predviden z veljavnim prostorskim aktom, ob čemer je pridobil pozitivna mnenja vseh relevantnih nosilcev urejanja prostora in ima tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje".

Ena od kritik je bila tudi, da zazidalni načrt ne predvideva objekta takšne oblike in velikosti, a so na piranski občini poudarili, da to ne drži. Kot so pojasnili, so svetniki oktobra 2022 resda sprejeli obvezno razlago zazidalnega načrta, v kateri so določili, da je lahko skupna neto uporabna površina objekta le 625 kvadratnih metrov, vendar takšno spreminjanje ni dopustno.

"Odločitev, da te obvezne razlage ne objavi in uveljavi, je sprejel že prejšnji župan, saj z obveznimi razlagami ni dopustno spreminjati vsebine predpisa, s to razlago pa so svetniki prostorskemu aktu dejansko dali vsebino, ki je v času uveljavitve ni imel. V tekstualnem delu odloka je namreč nedvomno določena maksimalna tlorisna površina objekta, in sicer 50 x 25 metrov (1250 kvadratnih metrov), določeno pa je tudi, da objekt obsega pritličje in mansardo," so zapisali na občini.

Objekt naj bi bil po njihovih informacijah zgrajen najpozneje do konca maja. Kot so dodali, je občina pred začetkom gradnje zahtevala tudi izdelavo prometne študije, ki je temeljila na novem štetju prometa in podatkih iz avtomatskih števcev prometa na širšem območju. Ta je pokazala, da je dolgoročno najustreznejša rešitev izgradnja krožišča, zato je občina vztrajala, da jo investitor izvede. Tako bo do med gradnjo objekta potekala tudi izgradnja bližnjega krožišča. Zaradi gradnje predvidevajo občasne delne cestne zapore.

Gradnja javne infrastrukture za omenjeni projekt je ocenjena na slabih 414.000 evrov. V sklopu tega bodo trikrako križišče preoblikovali v štirikrako krožišče z zelenim otokom, vgradili bodo novo javno razsvetljavo, obnovili celotno komunalno infrastrukturo pod cesto, premaknili pa bodo tudi dve obstoječi avtobusni postajališči skupaj s čakalnicami.

