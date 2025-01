kronika

FOTO: Zamrzovalna skrinja v ognju

21.1.2025 | 18:30 | Foto: PGE Krško

Leskovec pri Krškem - Včeraj okoli treh popoldne je zagorelo v stanovanjski hiši na Trgu borcev v Leskovcu pri Krškem. Krški poklicni gasilci so na pomoč odhiteli s štirimi gasilskimi vozili in štirimi gasilci tehničnimi reševalci. Pogasili so požar, ki je nastal na električni inštalaciji ter zamrzovalni skrinji, pregledali prostore s termovizijsko kamero in prezračili prostore. V intervenciji so sodelovali tudi gasilci PGD Leskovec pri Krškem, policisti PP Krško ter dežurni elekričar.

Več fotografij spodaj v fotogaleriji

