Čudovita Sevničanka navdušila svet

21.1.2025 | 16:30 | Renata Mikec

V Novem mestu rojena Sevničanka in že v drugo prva dama ZDA Melania Trump je bila v teh dneh na številnih naslovnicah pomembnejših revij in časopisov širom po svetu. Njen mož je postal 47. ameriški predsednik in na inavguraciji so bile vse oči uprte v prelepo Slovenko. Američani so jo že razglasili za najbolj elegantno prvo damo vseh časov. Naziv je povsem upravičen, saj Melania slovi po vselej izjemno pretanjeni izbiri garderobe, kar je dokazala že v prvem Trumpovem predsedniškem mandatu, ko je na inavguraciji nosila kultno svetlo modro obleko z bolerom iz kašmirja ter z rokavicami iste barve modne blagovne znamke Ralph Lauren. Nekdanja manekenka namreč slovi po izbiri prestižnih oblačil nekaterih največjih modnih hiš na svetu. Na tokratni inavguraciji je bila njena izbira vnovič zelo elegantna. Oblekla je mornarsko moder plašč ameriškega kreatorja Adama Lippsa in navdušila z elegantnim klobukom, ki ga je po vzoru britanskega kraljevega stila izdelal Eric Javits. Kot je napisal oblikovalec Javits, je Melania preprost in zadržan stil klobuka z načinom nošenja spremenila v »vau« eleganten in zelo odmeven modni dodatek. Klobuk s širokim obodom je narejen iz slame in oblečen v volneno blago. Ker gre za občutljiv kos garderobe, bi Melania skoraj ostala brez njega. Prvoten je bil namreč poškodovan, zato je moral Javits izdelati novega. Kljub časovni stiski mu je uspelo in z njim se je v modnem svetu zagotovo proslavil.

Melania Trump

