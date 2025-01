gospodarstvo

Brez interventnega zakona bo težko

21.1.2025 | 14:40 | D. Stanković

Novo mesto - »Črnogled nisem, prav vesel optimist pa tudi ne,« je na naše vprašanje o tem, ali se zaostrovanje razmer v (evropskem) gospodarstvu že pozna tudi na območju jugovzhodne Slovenije, dejal Igor Ilijaš, sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Območne organizacije Dolenjska, Bela krajina in Posavje. Nekatera podjetja, zlasti tista, ki so vezana na avtomobilsko industrijo, so se s padcem naročil spoprijela že v lanskem letu, pa vendar naši sogovorniki menijo, da tako hude krize, kot smo ji bili priča pred poldrugim desetletjem, ne bo.

Tisti, ki se iz krize leta 2009 niso nič naučili, bodo nekoliko težje 'dihali', meni Igor Ilijaš z območne organizacije ZSSS. (Foto: D. S.)

»Gotovo bo prišlo do neke manjše krize. Tisti, ki se iz krize leta 2009 niso nič naučili, na primer razpršili proizvodnje, bodo nekoliko težje 'dihali',« meni Igor Ilijaš. V nekaterih podjetjih so zaostrovanje razmer občutili že jeseni. Tako je, kot smo poročali, Bramac v Dobruški vasi zaprl proizvodnjo, brežiški TPV Automotive pa je po Ilijaševih besedah izgubil enega izmed večjih poslov, zaradi česar nekaterim agencijskim delavcem niso podaljšali pogodb, nekaj delavcev pa so preselili na druge lokacije, tudi na Suhor, kjer so razširili množico produktov.

Priča smo ohlajanju gospodarstva, a po mnenju naših sogovornikov se ne bo ponovila kriza iz leta 2009 – Kljub temu opozarjajo na nujnost sprejetja sheme čakanja na delo ali skrajšanja delovnega časa, sicer se bo odpuščanjem težko izogniti – Težave podjetnikov pri pridobivanju gradbenih dovoljenj

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj