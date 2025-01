dolenjska

Priznanja promotorjem zdravega načina življenja

21.1.2025 | 12:15 | M. K.

Foto: Foto Asja (Robert Kokol)

Novo mesto - V avli Kulturnega centra Janeza Trdine je pred kratkim potekal zaključni dogodek evropskega projekta VARCITIES, v okviru katerega je Mestna občina Novo mesto v Olimpijskem centru Novo mesto razvijala programe in dejavnosti, ki prispevajo h gibanju otrok, mladostnikov, starejših in drugih ciljnih skupin, s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva. Na prireditvi za predstavnike organizacij, ki so sodelovale pri soustvarjanju vsebin v olimpijskem centru, je vodja projekta VARCITIES Peter Geršič s kreativno pomočjo ilustratorja Izarja Lunačka predstavil ključne dosežke petletnega projekta, podžupan Mestne občine Novo mesto Urban Kramar pa je podelil priznanja najbolj zavzetim promotorjem zdravega načina življenja. Za glasbene presežke sta poskrbela violinist Marijan Dović in kitarist Mihael Hrustelj, združena v duetu »Umetnost desetih strun«.

Dogodek Varcities

»VARCITIES zaokrožuje investicije, ki jih je Mestna občina Novo mesto izvajala v okviru Olimpijskega centra Novo mesto – bazen, velodrom in večnamenska dvorana, motorični park, ob že obstoječem konjeniškem centru – in jim vdihuje življenje preko programov in sodobnih tehnoloških prijemov in na naravi temelječih rešitev. Je del mnogih projektov, v katerih sodelujemo z drugimi evropskimi mesti in se od njih učimo, upamo pa si reči, da je vedno bolj pogosto tudi obratno – da se drugi učijo od nas,« je v pozdravnem nagovoru poudaril podžupan Urban Kramar in se udeležencem zahvalil, da so s svojimi aktivnostmi občanke in občane in obiskovalce od drugod privabili, da zdravo in kakovostno preživljajo prosti čas v vrhunskih športnih objektih, ki so umeščeni v lepo naravno okolje. »Ob vseh otipljivih dosežkih sem ponosen tudi na povezanost in sodelovanje, ki se je v petih letih zgradilo med številnimi organizacijami in posamezniki, ki so soustvarjali projekt VARCITIES in ki smo se jim zahvalili z današnjim dogodkom. Največ pomeni, ko deležniki zaradi dobre izkušnje, ki jo prinaša projekt, sami pridejo do nas s pobudo za sodelovanje, kar je trdna osnova za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti v Olimpijskem centru Novo mesto,” je dodal vodja projekta VARCITIES Peter Geršič.

Violinist Marijan Dović, kitarist Mihael Hrustelj in ilustrator Izar Lunaček

Evropski projekt VARCITIES, v okviru katerega je Mestna občina Novo mesto za revitalizacijo športno-rekreacijskega centra v Češči vasi v okviru programa Obzorja 2020 pridobila dobrih 510 tisoč evrov nepovratnih sredstev, v središče svoje vizije postavlja državljane in človeške skupnosti, v prepričanju, da bi morala v prihodnosti mesta postati popolnoma osredotočena na človeka. Prek prepleta sodobnih tehnoloških rešitev in naravnega okolja ter na naravi temelječih rešitvah, ki spodbujajo bolj zdravo, trajnostno in odporno urbano prihodnost, si prizadeva oblikovati celostno ponudbo rekreacijskih in športnih programov za vse generacije in za vse skupine prebivalcev, s poudarkom na ranljivih skupinah.

V okviru projekta VARCITIES je občina v Olimpijskem centru Novo mesto izvedla pet sklopov vizionarskih rešitev: z avtohtonimi drevesnimi vrstami je ozelenila in regenerirala degradirano območje nekdanjih vojaških skladišč v Češi vasi; vzpostavila je trim stezo in čutno gozdno pot za slepe in slabovidne; kupila bazensko dvigalo za invalide in druge pripomočke za izvajanje programov v bazenu ter skupaj s partnerji organizirala programe in dogodke za spodbujanje gibanja in zdravega življenja; vzpostavila digitalni sistem za upravljanje parka in razvila digitalno rešitev pametnih zapestnic za spremljanje fizične aktivnosti posameznikov in skupin. Na zaključnem dogodku so soustvarjalci in uporabniki vizionarskih rešitev predstavili svoje izkušnje z njimi in predlagali možne nadgradnje in razvoj v prihodnje.

Nagrajenci

Skupno je v okviru projekta VARCITIES v Novem mestu potekalo 43 dogodkov, ki se jih je udeležilo 2.300 udeležencev, od tega 1.200 otrok. Priznanja za izjemen prispevek k spodbujanju zdravega načina življenja v okviru projekta VARCITIES so prejeli vodja podružnice Šole zdravja Novo mesto Darinka Smrke, predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Jože Okoren, srce in duša Konjeniškega šolskega športnega centra Češča vas Branko Grubačević, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto Janez Kermc ter vsestranski promotor vseh oblik gibanja Rado Trifković.

