VIDEO: Plateau ima novo skladbo

21.1.2025 | 09:30 | Renata Mikec

Skupina Plateau z novim singlom Ti bi še naprej napoveduje veliki koncert v Kinu Šiška. Zasedba štirih mladih novomeških glasbenikov je vse bolj priljubljena na slovenski zabavnoglasbeni sceni. Ker fantje mislijo resno, so tudi letošnje leto začeli s polno paro. Po uspehu prvega singla Žalostno dekle so prvi dan novega leta objavili še drugega, Ti bi še naprej, in ga pospremili z videospotom. Nastal je v sodelovanju s prijatelji skupine, ki so v ustvarjalnem procesu prispevali k vizualni upodobitvi pesmi. Igralca v videospotu sta Jernej Markelj in Janez Doltar. Pesem s svojo iskrenostjo in melodiko nagovarja krog poslušalcev, ki iščejo globlje sporočilo v glasbi. Kitarist in avtor skladb Gašper Turk, basist Martin Koncilija, bobnar Aljaž Ogulin in klaviaturist Andrej Kaferle pridno končujejo svoj drugi studijski album, ki bo izšel letos, in dokazujejo, da so zrela in obetavna zasedba, ki vedno znova najde način, da se dotakne src svojih poslušalcev. Koncert v Kinu Šiška bo 23. aprila, ko bodo premierno predstavili svoj novi album.

Foto: Ana Govc

