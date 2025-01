Vlomili v podjetje in gostilno

kronika

21.1.2025 | 11:20 | M. K.

V Zalogu na območju Straže je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v prostore podjetja in ukradel električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Minulo noč nekaj po 1. uri pa je v Brežicah neznanec vlomil v gostinski lokal in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in še iščejo storilca.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Slovenska vas, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Bizeljsko) včeraj prijeli tri državljane Maroka in Turčije, državljana Nepala, Kitajske in Bangladeša. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo še potekajo.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 42. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 143 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin. Novomeški in črnomaljski policisti so zaščitili žrtve nasilja v družini in dvema nasilnežema izrekli ukrep prepovedi približevanja. Posredovali so zaradi požarov in nedovoljenih prehodov meje.

