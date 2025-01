šport

Igralkam ŠD SU peti zaporedni naslov; krkaši peti

21.1.2025 | 08:00 | S. G.; M. K.

Foto: ŠD SU

Izola/Novo mesto - Mlade namiznoteniške igralke Športnega društva SU Novo mesto so minuli konec tedna zablestele na Ekipnem državnem prvenstvu za mladince in mladinke, ki je potekalo v Izoli. Osvojile so naslov državnih prvakinj, kar je že njihov peti zaporedni naslov – najprej so bile trikrat kadetske prvakinje, zdaj pa so že drugič zapored najboljše v mladinski konkurenci.

Ekipo, ki je ponovno navdušila s svojo uigranostjo in nepopustljivostjo, so sestavljale Lana Slatinšek, Neža Gazvoda, Neja Gazvoda, Karin Slatinšek in Neja Košir. "Besede ne morejo opisati ponosa, ki ga čutim do svoje ekipe. Dejstvo, da smo že petič zapored osvojile naslov državnih prvakinj, je dokaz našega trdega dela in vztrajnosti. Zahvala gre trenerjem, sponzorjem, navijačem in vsem, ki nas podpirajo na naši športni poti,« je povedala kapetanka ekipe Lana Slatinšek. Za dodatno veselje in ponos je poskrbela še moška ekipa ŠD SU, ki se je prav tako uvrstila na zaključni turnir in osvojila 8. mesto. Fantje – Mark Gazvoda, Jaka Škofljanc, Žan Simončič, Lukas Košir in Miha Čadonič – so s svojim nastopom pokazali, da se za prihodnost novomeškega namiznega tenisa ni treba bati.

Uspehi tudi ob izteku leta 2024

Da gre za zares izjemno generacijo mladih igralcev in igralk, priča tudi njihov rezultat na Ekipnem državnem prvenstvu za kadete in kadetinje, ki je potekalo 21. in 22. decembra. Ekipa v sestavi Karin Slatinšek, Neja Košir, Sara Simončič in Nika Krivc je namreč osvojila srebrno medaljo, potem ko so morale v finalu priznati premoč ekipi NTK Vesna iz Ljubljane. »Dekleta so ta vikend v Izoli na mladinskem ekipnem državnem prvenstvu znova odigrala super turnir. Veseli me, da so v vseh teh letih zelo napredovala in so potrdila, kar se je od njih pričakovalo. Verjamem tudi, da se ne bodo ustavila pri številki 5 in bodo v naslednjih letih osvojila še več lovorik,« ponosno pove trener Uroš Slatinšek. Poleg njega sta v trenerski ekipi še Jožko Omerzel in Stanislav Slatinšek, vsi trije pa so s svojim strokovnim delom in podporo mladim prav tako zaslužni za uspehe mladih SU-jevcev.

Podpora in hvaležnost

Uspehi ŠD SU so rezultat trdega dela igralk in igralcev ter neprecenljive podpore trenerjev, navijačev in sponzorjev. Društvo je del projekta NLB Šport mladim, ki spodbuja gibanje in aktivni življenjski slog med mladimi. »Veseli in ponosni smo, da smo del tega projekta, ki nam omogoča, da skupaj gradimo boljšo prihodnost,« še dodajajo v društvu.

Zgodovinski dosežki na vidiku

Poleg izjemnih rezultatov na državnih prvenstvih ŠD SU blesti tudi v državnih ligah. Moška članska ekipa v 1. slovenski namiznoteniški ligi trenutno zaseda tretje mesto, medtem ko so dekleta v 2. ligi na vrhu lestvice. Prav lahko se zgodi, da bosta prihodnje leto prvič v zgodovini novomeškega namiznega tenisa tako moška kot ženska ekipa nastopali v najmočnejših državnih ligah.

KRKI SOLIDNO PETO MESTO

Krkaši Matic Vertuš, Janez Jedlovčnik, Maj Murn in Lovro Tiran so bili konec tedna na mladinskem ekipnem DP na pragu velikega uspeha, a so dve tekmi izgubili z rezultatom 4:5

Novomeščani so ponovili dobre igre iz kvalifikacij. Osvojili so dobro peto mesto, za kaj več pa jim je zmanjkalo športne sreče.

Uroš Slatinšek po uspehu igralk ŠD SU

