družabno

V najboljših rokah

20.1.2025 | 14:10 | Renata Mikec

Specialist ortopedske kirurgije Boštjan Gosnik se pri delu na ortopedskem oddelku novomeške bolnišnice posveča celostni obravnavi bolnikov s patologijami kolenskega, kolčnega in ramenskega sklepa. Veliko posegov mu omogoča, da so njegovi rezultati zdravljenja dobri in predvidljivi, ob tem pa se trudi poleg normalne funkcije in odpravljanja bolečine izboljšati tudi kakovost bolnikovega življenja. Ena njegovih pacientk je tudi Majda Luzar, sicer upokojenka Dolenjskega lista, ki mu je zaupala svoje težave. Le štiri tedne po operaciji leve rame sta s stanjem po implantaciji totalne reverzne ramenske endoproteze oba zadovoljna. Že teden dni po operaciji se je Majda vrnila k delovnim obveznostim, seveda pa v Splošni bolnišnici Novo mesto nadaljuje tudi fizioterapije. Sama pravi, da je dr. Gosniku povsem zaupala, saj ve, da je strokoven kirurg, seveda pa tudi njegova navodila po operaciji povsem upošteva.

