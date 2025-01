kronika

FOTO: Gorelo na podstrešju

20.1.2025 | 08:15 | M. K.

Foto: PGD Sevnica

Včeraj ob 10.53 so posredovali gasilci PGD Zabukovje in PGD Sevnica v Mrzli Planini, občina Sevnica, kjer je gorelo v sobi podstrešnega stanovanja. Gasilci so požar pogasili, iznesli vse predmete, prezračili in pregledali objekt s termovizijsko kamero.

V PGD Zabukovje so ob tem med drugim zapisali: ''Vsem krajanom pa polagamo na srce - včasih že gasilni aparat prepreči katastrofo, jih imate doma??''

Več fotografij spodaj v fotogaleriji

‹ nazaj