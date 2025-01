dolenjska

Mama ga je navdušila, da daruje kri

20.1.2025 | 18:30 | R. N.

Trebnje - »Krvodajalec sem, ker želim pomagati drugim. Zaradi tega nisem za nič prikrajšan, naredim nekaj dobrega za druge in tudi zase, saj vedno pred odvzemom krvi tudi na hitro preverijo tvoje zdravstveno stanje,« pravi 64-letni Jože Zupančič s Sel pri Šumberku, ki je nedavno že stotriindvajsetič sedel na stol za odvzem krvi. Na krvodajalski akciji v Galaksiji v Trebnjem mu je družbo delal sin Rok, ki je dragoceno življenjsko tekočino daroval dvanajstič.

Jože Zupančič je nedavno že stotriindvajsetič daroval kri. (Foto: R. N.)

Jože se je temu humanemu poslanstvu zapisal pri osemnajstih letih, ko je začel delati v ljubljanskem Litostroju. Krvodajalec ni postal zaradi dveh dni dopusta, kar je takrat mnoge prepričalo, da gredo na odvzem krvi, temveč je preprosto želel iti po maminih stopinjah. »Tudi ona je bila krvodajalka. Za to se je odločila po rojstvu zadnjega, četrtega otroka, kajti zaradi krvavitev pri porodu je potrebovala kri. Za krvodajalstvo je poleg mene navdušila še dva brata,« pripoveduje Jože, ki mu je v vseh teh letih prišlo že v navado, da se odzove na krvodajalske akcije.

Tako je bilo tudi pred dnevi. Mirno je sedel na odvzemni stol in pustil, da mu iz žile v vrečko steče nekaj manj kot pol litra krvi, nato pa si je privoščil zaslužen zajtrk, dunajski zrezek s krompirjevo solato. »Samo enkrat so me zavrnili in mi je niso vzeli. Ne vem, kaj je bilo narobe,« še dodaja.

Sam na srečo še nikoli ni potreboval transfuzije krvi. »Sicer pa nikoli ne veš, kdaj jo boš potreboval sam ali kdo od bližnjih,« se zaveda Jože, ki je do zdaj daroval okoli 60 litrov krvi. Marca bo dopolnil 65 let, kar je zgornja starostna meja za krvodajalca. Če mu bodo zdravniki dovolili, bo še eno leto daroval, saj mu krvodajalstvo veliko pomeni. S tem lahko nekomu rešiš življenje.

Že 14 let je upokojenec. Doma vedno nekaj počne, da mu ni dolgčas. V našem pogovoru beseda nanese tudi na prehojeno službeno pot. Najprej je delal v Litostroju, nato je službo našel v ivanškem Livarju, kjer je ostal do upokojitve. V prostem času rad kolesari, lani je prekolesaril 2.600 kilometrov.

Jože je dejaven še na enem področju prostovoljstva. Letos mineva 50 let, odkar je stopil v gasilske vrste. Ponosen je, da je njegov brat Gregor predsednik PGD Sela pri Šumberku, sin Rok pa poveljnik.

Iz trebanjskega območnega združenja Rdečega križa so sporočili, da je Jože rekorder na njihovem koncu. Veseli so, da je na dvodnevno krvodajalsko akcijo prejšnji teden prišlo kar 259 krvodajalcev. Vsem se zahvaljujejo za odziv in jih vabijo, da znova pridejo 8. oz. 9. maja.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

