Za devetošolce letos še kako pomembno

19.1.2025 | 10:00 | Dragana Stanković

Novo mesto - Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) letos prinaša kar nekaj novosti. Ena najpomembnejših je, da bodo rezultati letos prvič šteli kot eno izmed meril pri vpisu na srednjo šolo ob omejitvi vpisa. Do zdaj so bile namreč glavno merilo ocene v zadnjem triletju, letos pa bodo ob omejitvi vpisa ocene štele največ 60 odstotkov točk, rezultat NPZ-ja pri slovenščini in matematiki pa vsak po 20 odstotkov.

Simbolna slika (Foto: arhiv; Fotosi)

Devetošolcem se tako izplača pri NPZ-ju kar najbolj potruditi, saj med pisanjem (v marcu in aprilu) še ne bodo vedeli, ali bo na želeni srednji šoli omejitev vpisa ali ne. Omejitev vpisa je bila lani na 58 srednjih šolah, z njo se je soočilo 8.206 dijakov ali skoraj 36 odstotkov vseh. Pisanje NPZ-ja je obvezno, na voljo bo samo en rok. Če otrok NPZ-ja ne bo pisal, mu bodo dosežek na NPZ-ju določili kot mediano dosežkov otrok, ki so imeli pri tem predmetu enako število točk iz zaključnih ocen v 7., 8. in v 9. razredu. Poleg šesto- in devetošolcev bodo NPZ letos pisali tudi tretješolci.

Kaj o NPZ menijo ravnatelj novomeške Osnovne šole (OŠ) Drska David Imperl, ravnateljica OŠ Jurija Dalmatina Krško Valentina Gerjevič in Matej Forjan, direktor Šolskega centra Novo mesto?

Rezultat na NPZ-ju bo štel pri vpisu v srednjo šolo ob omejitvi vpisa, zato naj bi ga učenci jemali resneje – Letos preizkus tudi v 3. razredu – NPZ obvezen tudi za devetošolce priseljence, čeprav ne znajo jezika – Matej Forjan: Dobro bi bilo uvesti še predmet po izbiri učenca

