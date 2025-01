dolenjska

Gradnja po načrtu

19.1.2025 | 12:00 | M. Ž.

Dolenjske Toplice - Rekonstrukcija mostu čez Sušico v središču Dolenjskih Toplic, ki je se je začela proti koncu septembra lani, po besedah nadzornika gradnje inženirja Andreja Gričarja poteka po zastavljenem terminskem načrtu. Trenutno je gradnja, kot je dejal, v fazi opažne konstrukcije in opažev za prekladno konstrukcijo ter vgrajevanja armature. Kot so ob začetku del pojasnili na Direkciji za infrastrukturo, projekt predvideva obnovo mostu, vključno z obnovo ceste, ureditev odvodnjavanja in struge potoka Sušica. Rekonstrukcija mostu bo tako zajemala izvedbo nove prekladne konstrukcije s potrebno razširitvijo za pločnika in sanacijo obstoječe podporne konstrukcije. Krajni oporniki in srednji steber bodo ohranjeni in ustrezno obnovljeni. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 1,15 milijona evrov. Popolna zapora ceste Vavta vas–Dolenjske Toplice–Podturn je predvidena do začetka aprila 2025.

Foto: R. Mikec

