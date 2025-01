šport

Odbojkarice TPV Volleya doma premagale Grosupeljčanke

19.1.2025 | 09:25 | R. N.

Novo mesto - Potem ko so izgubile prvo tekmo v zeleni skupini proti Radol'ca Volley so včeraj odbojkarice TPV Volleya pred domačimi gledalci s 3:0 (25:20, 25:19, 25:22) premagale Grosuplje. Z dvanajstimi točkami na lestvici zasedajo drugo mesto.

Odbojkarice TPV Volleya (Foto: TPV Volley)

Kot so sporočili iz TPV Volleya, so tekmo bolje začele Novomeščanke, ki so povedle s 5:3 in 6:4. V nadaljevanju niso popuščale, vseskozi so držale prednost treh ali štirih točk, a gostje so se jim proti koncu le približale na točko zaostanka. Domači trener Miloš Milić je vzel minuto odmora, s katero je umiril svoje varovanke, ki so v zaključku z zbrano igro osvojile prvi niz.

Tudi v drugem nizu so imele odbojkarice TPV Volleya pobudo. Podobno kot v prvem nizu so imele nekaj točk prednosti, ki jih v končnici niso zapravile.

»Večji del tretjega niza je bil izredno izenačen. Kar desetkrat je bil rezultat poravnan, čeprav so domače odbojkarice v uvodnem delu imele že prednost treh točk, pa so jo zapravile. Pri izidu 19:16 so se po dobrem bloku Nike Drkušić in Kristine Hafner 'odlepile' od gostij za tri točke, prednosti pa niso več izpustile iz rok. Odločilno točko za TPV je v napadu dosegla Avstralka Chloe Marie Walker, ki je sicer z uspešnim blokom osvojila tudi prvo točko na tekmi,« je novomeški klub zapisal v sporočilu za javnost.

»To je pomembna zmaga za nas, vsekakor nam da motivacijo za nadaljevanje tega drugega dela prvenstva. Nadaljevati moramo z dobrim, učinkovitim napadom in držati skupaj, tako kot smo danes, da bo nadaljevanje sezone uspešno,« je dejala avstralska odbojkarica.

S petnajstimi točkami je bila pri domačih sicer tokrat najboljša Nika Drkušić, Nevena Vidojević pa je dosegla 13 točk. Pri Grosupeljčankah je bila s petnajstimi točkami najučinkovitejša Neja Strgar.

V naslednjem kolu bodo Novomeščanke gostovale v Zrečah, naslednjo domačo tekmo pa bodo odigrale 1. februarja ob 18. uri, ko bo v dvorani Marof gostovala ekipa Formisa.

1. Dol Sportklub za ženske - zelena skupina, 2. krog:

TPV Volley Novo mesto - Grosuplje 3:0 (20, 19, 22)

Radol'ca Volley - Weiler Volley Zreče 3:1 (-21, 20, 13, 8)

Formis - Visit Braslovče 3:1 (19, 20, -25, 17)

Lestvica:

1. Radol'ca Volley 2 2 0 6:2 15

2. TPV Volley NM 2 1 1 4:3 12

3. Formis 2 2 0 6:3 8

4. Grosuplje 2 1 1 3:5 8

5. Visit Braslovče 2 0 2 3:6 7

6. Weiler Volley Zreče 2 0 2 3:6 1

