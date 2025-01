šport

Krka znova vzela niz ACH Volleyu

19.1.2025 | 08:50 | STA

Novo mesto - Drugi del državnega odbojkarskega prvenstva so včeraj začeli tudi moški. V prvem krogu modre skupine je svojo serijo zmag nadaljeval ACH Volley, ki pa je še tretjič v sezoni in drugič v prvenstvu v Novem mestu izgubil niz.

ACH Volley je za zmago v Novem mestu potreboval štiri nize. (foto: Simon Vesel/MOK Krka)

Trener ACH Volleyja je v Novem mestu spočil nekaj igralcev, kar si zaradi širine klopi lahko privošči. Na mestu korektorja je spet zaigral Alen Šket, ki je bil tudi osrednja figura dvoboja. Dosegel je 22 točk, dobro pomoč pa je imel pri mlajših kolegih Luki Marovt in Klemnu Šenu, ki sta se izkazala predvsem servisi, oba sta dosegla po tri ase.

Dolenjci so bili polovico tekme dokaj enakovreden tekmec. V prvem nizu so sicer ves čas zaostajali, toda favoritom vendarle niso dovolili sprostitve. Tudi do polovice drugega niza so tekmece lovili, na 16. točki pa jih z blokom Gala Medveda tudi ujeli. ACH je še vodil z 21:20, toda v končnici so bili bolj zbrani domači. Ti so nato tudi v tretjem nizu držali priključek, v končnici pa popustili, k sebi pa niso prišli niti v četrtem nizu.

»Za nami je težka tekma. Proti Krki je vedno neugodno igrati, sploh v tej dvorani. Vedno se borijo za vsako žogo. Mi smo imeli zagotovo preveč padcev v igri, praktično v vsakem nizu, z izjemo četrtega morda. Resda smo izgubili niz, toda to ni nobena tragedija, vseeno pa mislim, da bomo morali v nadaljevanju popraviti in dvigniti našo igro,« je bil realen Šket.

Srednji bloker Krke Danijel Koncilja pa je dejal: »Prva dva, tri nize smo kar dobro odigrali. Mogoče nam je manjkalo malo več energije v polju in samega žara. Na drugi strani je le stal ACH Volley, ki je pokazal svojo kakovost. Tudi mi bomo morali svojo pokazati na naslednjih tekmah, saj najpomembnejše šele prihajajo.«

1. Dol Sportklub - modra skupina, 1. krog:

Krka - ACH Volley 1:3 (-20, 24, -19, -15)

Krka: Travnik M. (L), Medved 6, Erpič, Koch 1, Kosmina 18, Verdinek (L), Travnik T., Glamočanin 12, Koncilja 3, Vidmar, Lindič 3, Rojnik 8, Bregar P., trener: Tomislav Mišin.

ACH Volley Ljubljana: Golzadeh, Šket 22, Najdič 2, Esko, Marovt 14, Šen 11, Kržič Ja. 1, Kovačič (L), Štalekar 4, Videčnik 6, Kök, Kumer (L), trener: Matjaž Hafner.

i-Vent Maribor - Alpacem Kanal 3:0 (23, 20, 20)

Calcit Volley - Merkur Triglav Kranj 3:0 (23, 21, 22)

Lestvica:

1. ACH Volley 15 15 0 45:2 45

2. Alpacem Kanal 15 12 3 36:17 33

3. Calcit Volley 15 9 6 32:21 28

4. i-Vent Maribor 15 8 7 28:25 24

5. Krka 15 7 8 26:31 20

6. Merkur Triglav 15 5 10 19:33 16

1. Dol Sportklub - zelena skupina, 1. krog:

Fužinar Sij Metal Ravne - SIP Šempeter 3:0 (16, 20, 19)

Panvita Pomgrad - Špan Brezovica 3:0 (21, 16, 18)

Črnuče - Kočevje 3:0 (16, 12, 22)

Lestvica:

1. Panvita Pomgrad 1 1 0 3:0 12

2. Črnuče 1 1 0 3:0 9

3. Fužinar Sij Metal Ravne 1 1 0 3:0 9

4. Špan Brezovica 1 0 1 0:3 9

5. Kočevje 1 0 1 0:3 3

6. SIP Šempeter 1 0 1 0:3 0

