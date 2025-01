novice

Spremembe pri zavarovanju gasilcev

18.1.2025 | 08:30 | STA

Ljubljana - V Uradnem listu je bil včeraj objavljen pravilnik o standardiziranem gasilskem zavarovanju pripadnika gasilske organizacije. Z njim se zagotavlja, da bodo vsi pripadniki gasilskih organizacij imeli enotno osnovno nezgodno zavarovanje in zavarovanje pravne zaščite pri opravljanju javne službe, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Kot so zapisali, je pravilnik rezultat večletnih usklajevanj vseh ključnih deležnikov, med katerimi so reprezentativna združenja občin, Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev.

Pravilnik je bil sprejet na podlagi zakona o finančni razbremenitvi občin in zakona o gasilstvu ter določa vrsto, obseg in način sklenitve standardiziranega gasilskega zavarovanja za pripadnike gasilskih organizacij.

Poleg izboljšane zaščite gasilcev pa bo sklenitev zavarovalnih polic prinesla tudi finančno razbremenitev občin, kar je bil eden izmed ključnih ciljev zakonskih določb, so še sporočili.

Za STA so na upravi ob tem pojasnili, da je doslej vsako prostovoljno gasilsko društvo ali javni gasilski zavod to zavarovanje urejal samostojno. Po novem pa bo v imenu prostovoljnih gasilskih društev zavarovalno pogodbo sklenila Uprava RS za zaščito in reševanje. Pogodbo bo sklenila z izvajalcem, ki ga bo izbrala v postopku oddaje javnega naročila.

Pri javnih gasilskih zavodih bo sklepal zavarovalno pogodbo z izbranim izvajalcem v postopku oddaje javnega naročila zavod oz. po njegovem pooblastilu lokalna skupnost, ki je njegova ustanoviteljica. V obeh primerih se bo pogodba sklepala za obdobje najmanj dveh let.

Do zavarovanja so upravičeni člani prostovoljnih gasilskih društev, zaposleni v poklicnem gasilskem jedru in v poklicni gasilski enoti. Zavarovanje pa se jim bo zagotavljalo v času opravljanja operativnih nalog gasilstva.

Na vprašanje, koliko oseb bo vključenih v zavarovanje in koliko sredstev je za to predvidenih na letni ravni, so na upravi odgovorili, da bodo sklenili zavarovanje glede na evidenco, ki jo vodi Gasilska zveza Slovenije. Višina letnih sredstev za zavarovanje pa bo znana po izboru najugodnejšega ponudnika zavarovanj.

