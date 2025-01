posavje

Simulatorji v svetovnem vrhu

17.1.2025 | 18:35 | M. L.

Cerklje ob Krki - Danes so v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki predstavili simulatorje za celovito usposabljanje pilotov. Simulatorje je izdelalo podjetje AFormX iz Trbovelj v raziskovalno-razvojnem projektu TAK-LET-SIM pri Ministrstvu za obrambo.

Poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe polkovnik Janez Gaube, državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec in direktor podjetja AFormX Sašo Knez so prerezali trak in tako simulatorje uradno predali 15. brigadi.

Zbrane na današnji slovesnosti so nagovorili poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe polkovnik Janez Gaube, njegov namestnik podpolkovnik Gregor Virant, ki je bil tudi koordinator projekta, direktor podjetja AFormX Sašo Knez in državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec.

V prednosti

Vsi so poudarili, da so simulatorji izjemno sodobni in tako omogočajo pilotom pripravo za najzahtevnejše letenje in izvedbo najzahtevnejših postopkov.

»Res je, da smo morda ujeli zadnji vlak pri modernizaciji usposabljanj. Vendar smo s tem projektom vstopili na sodoben in hiter vlak. Ta nam omogoča, da prehitimo marsikaterega, ki je s podobnimi zmogljivostmi začel pred nami. Z uporabo najnovejših tehnologij in izjemnim strokovnim znanjem domačih strokovnjakov ustvarjamo pogoje za taktično in bojno usposabljanje, ki bo ustrezalo izzivom prihodnosti,« je rekel Virant.

Knez: prvi v Natu

Kot je povedal Knez, imajo danes predstavljeni simulatorji posebnost, in sicer to, da namesto projekcijskih zaslonov uporabljajo virtualna očala, kar je v nekaterih vrstah uporabe veliko bolje, kot če bi imeli zaslone. Omenjeni način se je izkazal za boljši tudi pri uporabi simulatorja v 15. brigadi, in sicer zato, ker so simulatorji narejeni za usposabljanje taktičnega letenja, kar pomeni nizko letenje, bombardiranje, raketiranje in zahtevne helikopterske operacije. Ti trije simulatorji so narejeni točno za to. Dva simulirata lahko bojno letalo PC-9M Hudournik, eden pa srednji helikopter Cougar. Vsi ti trije simulatorji pa se lahko povezujejo tudi v skupino, da delujejo skupaj,« je povedal Knez.

Sašo Knez

Simulatorji so tehnološko izjemno napredni. »Po mojih najboljših raziskavah, pa naj se v naslednjih mesecih izkaže, ali ugotavljam pravilno ali ne, so ti simulatorji v tem trenutku globalna 'špica'. Kar pomeni, da so na nivoju zavezništva to najbolj napredni simulatorji. In dejansko so na skrajni liniji hardvera, so to, kar trenutno tehnika omogoča,« je povedal direktor podjetja AFormX Sašo Knez.

Podjetje je iz Trbovelj. »Smo letalsko podjetje, ki je hrabro, ki je sposobno, ki ima zgodovino sprejemanja zelo težkih letalskih projektov z zelo velikim uspehom. Naši simulatorji imajo tradicijo od leta 2016. Trideset smo jih naredili za podjetje Pipistrel. Tako da v principu znamo delati simulatorje,« je povedal Knez.

Simulatorji, ki so jih izdelali za 15. brigado, so njihovi najbolj zahtevni doslej. Za podjetje so bili velik izziv, predvsem pa so jih gledali kot priložnost za lastni razvoj in za še večjo prepoznavnost. »Smo podjetje na prostem trgu, ne na državnih projektih, in smo lahko odslej bistveno bolj uspešni,« je dejal Knez.

Milijardni trgi

Kot je povedal državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec, so simulatorji stali 370.000 evrov.

Poudaril je, da Ministrstvo za obrambo objavlja razpise za vrsto projektov, na katere se odzivajo podjetja, ki se tudi povezujejo in tako v projektih sodelujejo. »Pri tem ugotavljamo, da je v Sloveniji ogromno znanja. Naša ambicija, skupna, bi morala biti in je, da izdelki, tudi takšni, kot jih vidimo tukaj danes, pridejo v serijsko proizvodnjo. S tem ministrstvo za obrambo odpira tržišče in ohranja domače znanje, skrbi, da ostanejo mladi v Sloveniji. Tržišče pa je tržišče zveze Nato, Evropske unije, torej milijardni trgi. In to, da ima ministrstvo za obrambo takšne simulatorje, je največja referenca, ki jo lahko dobi katerokoli slovensko podjetje,« je prepričan Črnčec.

Nekateri so preizkusili simulatorje in povedali, da je njihova virtualna resničnost izjemno dodelana.

Slovesnost, ki jo je povezovala Nataša Klobčaver, so sklenili z rezanjem traku. Udeleženci so lahko tudi praktično preizkusili simulatorje, Kot so povedali, nekateri od teh, simulatorji ustvarjajo izjemno dodelano navidezno resničnost; »pilotu« dajo popoln, za začetnika tudi težko obvladljiv, občutek letenja nad Slovenijo v poljubno izbranih položajih letala oziroma helikopterja.

