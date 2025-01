posavje

Pogodba podpisana, v teh dneh začetek gradnje

17.1.2025 | 17:40 | D. Stanković

Krško - Župan Mestne občine Krško (MOK) Janez Kerin in direktor podjetja GIC gradnje iz Rogaške Slatine Rok Cajzek sta danes podpisala pogodbo o gradnji krškega bazena. Po Kerinovih besedah gre za izgradnjo sodobnega bazenskega kompleksa, ki bo namenjen športno-rekreativnim dejavnostim vseh občanov ter spodbujanju aktivnega življenjskega sloga.

Rok Cajzek, GIC gradnje, in krški župan Janez Kerin. (Foto: D. S.)

V naslednjih dneh sledi uvedba v delo, seveda pa bo to odvisno tudi od vremena. »Z izvajalcem imamo enaka načela, to je, da gradimo brez aneksov k pogodbi. Zato verjamem, da nam bo uspelo ujeti rok izvedbe, ki nam ga pogojuje ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, to je do konca poletja 2026,« je dejal Kerin.

Bazen, športne dvorane, welness ...

Projekt, vreden 13,3 milijona evrov, predvideva gradnjo sodobnega bazenskega kompleksa s kapaciteto za 825 oseb. V objektu bodo na voljo večji bazen dimenzij 25 metrov krat 33,3 metra ter globine 2,2 metra, manjši bazen velikosti 8 metrov krat 23,8 metra, wellness center na površini 122 kvadratnih metrov, bar, večnamenska dvorana velikosti 235 kvadratnih metrov, tribune, sanitarije, garderobe, administrativni prostori ter dve večnamenski dvorani za športne aktivnosti s skupno površino 2.087 kvadratnih metrov.

Poleg notranjih objektov bo urejena tudi zunanja površina, vključno z rekreacijskimi potmi ob nabrežju Save, ter sanitarije za parkirišče za avtodome. Projekt vključuje tudi gradnjo vodnjakov za zajem in vračanje podtalne vode, kar bo omogočilo energetsko učinkovito ogrevanje in kondicioniranje bazenske vode. Z objektom bo upravljal krški Zavod za mladino in šport, ki se bo v ta namen, kot je dejal Kerin, tudi kadrovsko okrepil.

Skoraj 20 let od odločitve do realizacije



Zgodba o novem krškem bazenu ima že skoraj dvajset let dolgo brado. Leta 2006 je namreč krški občinski svet sprejel sklep o izgradnji novega bazena, jeseni istega leta je potrdil lokacijo bazena, in sicer v športnem parku ob Savi južno od stadiona Matije Gubca. Sledili so številni zapleti, med drugim so tudi nekateri občinski svetniki v zadnjih letih izrazili številne pomisleke, med drugim glede višine same investicije, visokih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, števila zaposlenih.

»Današnji podpis pogodbe je ključni korak k realizaciji dolgo pričakovanega projekta, ki bo pomembno obogatil športno infrastrukturo naše občine. Nova pridobitev bo občanom vseh generacij omogočila kakovostno preživljanje prostega časa, spodbudila športno aktivnost in prispevala k trajnostnemu razvoju Krškega,« dodaja Kerin.

Zaplet pri izbiri izvajalca

Po besedah direktorja GIC gradnje Roka Cajzeka projekt sicer predstavlja precej velik izziv. »Ampak izzivov smo vajeni, zato se veselimo uvedbe v delo. Res pa je, da bo treba vložiti še toliko več truda, kajti zaradi zapletov okrog izbire izvajalca imamo zdaj na voljo še nekaj dni manj. Toda projekt bomo zagotovo zaključili v zastavljenem roku,« je zagotovil.

Kot smo poročali, je občina izvajalca GIC gradnje na javnem razpisu izbrala že oktobra lani, a se je neizbrani izvajalec, CGP Novo mesto, na odločitev pritožil, revizijska komisija pa je odločitev občine razveljavila zaradi nepravilno podpisanega referenčnega potrdila izbranega izvajalca. Občina je nato GIC gradnje pozvala k dopolnitvi ponudbe, slatinski gradbinec je predložil ustrezno podpisano referenčno potrdilo, tako je MOK gradnjo ponovno dodelila podjetju iz Rogaške Slatine.

Cajzek in župan Kerin sta simbolično podpisala tudi gradbiščno čelado.

Občina je za projekt pridobila 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) ter milijon evrov s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, preostali znesek bo zagotovila sama.

Selitev skladišča Rdečega križa



Še pred začetkom gradbenih del pa mora občina poskrbeti za skladišče Rdečega križa, ki se nahaja na lokaciji bodočega bazena. Kot je dejal Kerin, občina že ima nekaj potencialnih rešitev. »Ob tem je pomembno poudariti, da prav vsak prostor le ni primeren za tovrstno skladišče, tako zaradi dostopnosti kot zaradi samih pogojev skladiščenja, saj gre za hrano, oblačila in podobne stvari. Smo na dobri poti, da pravočasno zagotovimo selitev skladišča na novo lokacijo.«

‹ nazaj