V Sloveniji lani prodanih 8,4 odstotka več avtomobilov

17.1.2025 | 13:20 | STA

V Sloveniji je bilo lani prvič registriranih 53.018 osebnih avtomobilov, kar je 8,4 odstotka več kot predlani. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil se je povečalo za 11,7 odstotka na 8582. Med vsemi lani prodanimi osebnimi avtomobili je bilo električnih 9876 oziroma 27 odstotkov manj kot predlani.

V novomeškem Revozu trenutno proizvajajo le model clio 5. A se, kot je znano, pripravljajo tudi na proizvdnjo električnega twinga. (Foto: arhiv DL; D. S.)

Decembra lani je bilo v Sloveniji prvič registriranih 3220 osebnih avtomobilov, kar je 14,8 odstotka več decembra 2023. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil je decembra na medletni ravni naraslo za 10,8 odstotka na 710, kažejo danes objavljeni podatki Trgovinske zbornice Slovenije.

Največ osebnih avtomobilov je prodal Volkswagen (7924 oziroma skoraj 15-odstotni tržni delež), sledila sta Renault (5910 oziroma 11,2-odstotni delež) in Škoda (5538 oziroma 10,5-odstotni delež). Vsi trije skupaj obvladujejo slabih 37 odstotkov slovenskega trga.

Med posameznimi modeli so bili lani med slovenskimi kupci najbolj priljubljeni Renaultov clio (2299), Škodina octavia (1723), Renaultov captur (1604), Peugeotov 2008 (1235) in Škodin kodiaq (1231).

Med lahkimi gospodarskimi vozili so prednjačile znamke Renault (2032 oziroma 23,7-odstotni tržni delež), Ford (1630 oziroma 19-odstotni delež) in Volkswagen (1365 oziroma 15,9-odstotni delež). Med modeli so prva tri mesta zasedli Fordov transit custom (1037), Renaultov master (950) in Fiatov ducato (789).

Število prvič registriranih električnih osebnih avtomobilov se je lani v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 27 odstotkov. Od tega je bilo povsem električnih avtomobilov 3142 oziroma 38 odstotkov manj kot leto prej. Med takšnimi so kupci največ povpraševali po Teslinih modelu 3 (446) in modelu Y (390), Cuprinemu bornu (304) ter MG4 electric (138) proizvajalca MG in Volkswagnovemu ID.3 (138).

Število avtomobilov s hibridnim pogonom je na medletni ravni ostalo skoraj nespremenjeno pri 3233. Pri najbolje prodajanih vozilih s takšnim pogonom so na prvih štirih mestih Toyotina. To so modeli corolla (716), yaris cross (573), C-HR (360) in RAV4 (246). Na petem mestu pa je Fordova kuga (188).

