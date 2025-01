dolenjska

Urejanje površin nekdanje drevesnice v Portovalu

17.1.2025 | 14:30 | M. K.

Novo mesto - V Portovalu se bo konec tedna začelo urejanje zapuščenih in nedostopnih površin nekdanje drevesnice. Ureditev tega degradiranega dela Portovala bo omogočila nove, kakovostne in širši javnosti dostopne površine za druženje in rekreacijo ter površine za izvedbo različnih izobraževanj in delavnic v naravi, so prepričani na rotovžu. Dela bodo predvidoma trajala mesec in pol. Izvajalec del obiskovalcem gozda svetuje, naj bodo pozorni in se v tem času zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju.

Ostanki nekdanje drevesnice (Foto: MONM)

Gozdno gospodarstvo Novo mesto bo izvedlo strokovno sanacijo območja, ki zajema odstranitev razpadajočih betonskih delov gredic, ki so ostali v gozdu in so služili nekdanji drevesnici. V sklopu teh del bosta izvedena tudi nujna posega redčenja in sečnje dotrajanih in neuporabnih dreves in grmičevja na sedaj zapuščeni in zaraščeni površini. S sanacijo in skrbjo za primestni gozd Mestna občina Novo mesto, kot sporoča, ustvarja bolj kakovosten gozdni prostor in njegovo varno in prijetno uporabo. Urejena površina bo tako na voljo najširši javnosti za druženje in rekreacijo, poleg tega bodo tu potekale organizirane izobraževalne, športno-rekreativne, sprostitvene in druge društvene aktivnosti, dodajajo na rotovžu.

‹ nazaj