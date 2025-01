kočevsko-ribniško

Sredi domovine: Slavko Malnar

17.1.2025 | 07:30 | Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ljubljana - Na prvem večeru Sredi domovine z zamejskimi ustvarjalci v letu 2025 je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu gostil Slavka Malnarja, člana slovenske manjšine na Hrvaškem, ki že leta neutrudno raziskuje in popisuje stvarnost naših rojakov v Gorskem kotarju. Pogovor je vodila državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovencev zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

V zanimivem pogovoru je Slavko Malnar orisal domače kraje, ki na treh straneh neba mejijo na matično Slovenijo. Njegovo življenje je bilo polno izkušenj, mnogih tudi bolečih. Njegovo otroštvo, zaznamovano z izkušnjo taborišča, ni bilo lahko. Opisal ga je v knjigi Izgubljeno otroštvo. Skozi leta je spoznal, kako pomembno je ohranjati spomine. Prav zato je po upokojitvi, ko je imel končno nekoliko več časa, začel raziskovati in popisovati življenje v svojih domačih krajih. V prvi knjigi je popisal priimke na Čabranskem. Ugotovil je, da velik del tamkajšnjih ljudi nosi prav slovenski priimek. Zanimalo ga je narečje. Poudarja, da je njihovo narečje danes še vedno živo, vendar pa se soočajo z upadom števila prebivalstva. Njegovo najpomembnejše in najobsežnejše delo Zgodovina Čabranskega je predstavljalo tudi način odkrivanja njegovih korenin.

Slavko Malnar se je 8. februarja 1937 rodil v vasici Ravnice v občini Čabar na Hrvaškem. Avtor enaindvajset knjig o življenju na Čabranskem, je s pisanjem pričel šele po upokojitvi. Opisal je vse od čabranske krajevne zgodovine in geografije do govora in običajev (Zgodovina Čabranskega, Priimki na Čabranskem, Govor na Čabranskem ...). Nekaj njegovih del je tudi v slovenskem jeziku (Hišna imena in vzdevki v župniji Tršće, Življenje v preteklosti, Cerkljansko- idrijsko-čabranski primerjalni slovar). Knjigo Gorači - Gerjansku pa je napisal celo v lokalnem govoru naselja Gorači. Trikrat je dobil nagrado "Gorančica", ki jo vsako leto prejme najboljša knjiga Gorskega kotarja. Prav tako je trikrat prejemnik srebrnega povelja Matice Hrvatske. V mlajših letih je bil aktiven tudi v lokalni in regionalni politiki. Dobil je red dela s srebrnim vencem, nagrado Občine Čabar in plaketo Občine Čabar za življenjsko delo.

‹ nazaj