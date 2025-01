dolenjska

V samostanu po prenovi tudi študentje

17.1.2025 | 09:40 | I. Vidmar

Novo mesto - Po končani nujni prenovi novomeškega frančiškanskega samostana bo v njem svoje prostore dobil tudi študentski dom, nekateri prostori pa bodo odprti tudi za razstavno dejavnost. Prenova bo stala več kot tri milijone evrov.

V novomeškem frančiškanskem samostanu danes živijo štirje bratje, ki zase ne potrebujejo toliko prostora, kot jim ga nudi samostan, v katerem je bilo nekoč več deset redovnikov, vzdrževanje vseh poslopij pa ni ravno poceni, zato nameravajo po prenovi del samostana nameniti tudi za študentski dom.

Gvardijan novomeškega frančiškanskega samostana pater Tomaž Hočevar (Foto: I. V.)

»Za prenovo smo se odločili, potem ko so nas k celostni prenovi večkrat pozvali predstojniki slovenske frančiškanske province Sv. križa, ki ji pripadamo in je tudi lastnica samostana. Prav tako so nas k temu pozvali tudi iz Rima, od koder dobimo vsake tri leta vizitacijo in nas obišče brat, ki ga določi vrhovni predstojnik. Tudi iz Rima smo dobili opomin, da je samostan v zelo slabem stanju in da ga je treba prenoviti. Za celostno prenovo, kakršne samostan še ni doživel, smo se odločili že leta 2018. V preteklosti so samostan prenavljali po delih. Tokrat bo obnova obsegala vse objekte razen cerkve, ki se jo obnavlja sproti. Tam odpada omet, ker se cerkev poseda. Treba bo narediti geosonde, da bomo videli, zakaj se to dogaja. Z obnovo samostana bomo prebivanju bratov namenili manjši prostor, del prostorov pa bomo namenili tudi potrebam mesta. Tako bo hodnik odprt za javnost in namenjen razstavam. Del samostana nameravamo nameniti študentskemu domu, ki ga mesto tudi potrebuje. O tem smo se pogovarjali tudi z županom in s predstavniki visokošolskih ustanov, ki delujejo v mestu,« prenovo frančiškanskega samostana predstavi gvardijan pater Tomaž Hočevar.

