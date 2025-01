kronika

Zapeljala s ceste, trčila v kamniti zid in hišo

16.1.2025 | 10:00 | M. K.

Včeraj nekaj pred 7. uro se je zgodila prometna nesreča na območju Dolža. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 33-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v kamniti zid in v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev cestno prometni predpisov ji bodo izdali plačilni nalog in zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja na sodišče naslovil obdolžilni predlog.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Vlom v Bršljinu

V Bršljinu v Novem mestu so nekaj pred 22. uro neznanci vlomili v poslovne prostore. Po prvih ugotovitvah niso ničesar odnesli, policisti pa okoliščine še preiskujejo.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

Včeraj okoli 8.30 so policisti na območju Slovenske vasi kontrolirali voznika osebnega avtomobila Kia ceed madžarskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža štiri državljane Kitajske, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Ukrajincu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Jereslavec, Slovenska vas, Rakovec, Nova vas pri Mokricah, Loče, Obrežje) včeraj prijeli šest državljanov Nepala in Pakistana, pet državljanov Bangladeša, štiri Maroka, tri Kitajske, dva državljana Afganistana, državljana Sirije, Iraka in Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 160 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Sevniški policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in 66-letnemu osumljencu izrekli ukrep prepovedi približevanja zakonski partnerki zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma, nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj