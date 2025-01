dolenjska

Zanemarjena novomeška avtobusna postaja - kot da nismo v 21. stoletju ...

16.1.2025 | 12:30

Novo mesto - Majda Pungerčar iz okolice Novega mesta je opozorila, da je novomeška avtobusna postaja urejena skrajno neprijazno do uporabnikov. »Ob 16.30 ni bila popolnoma nič razsvetljena in so, zlasti srednješolci, čakali na prevoz v popolni temi. Brez osvetlitve je tudi vozni red. Ob takih razmerah ne preseneča, da so sanitarije odprte samo dopoldne. Kot da nismo v 21. stoletju, ko se nekatere stvari lahko uredijo tudi digitalno. Kdo pa sploh skrbi za našo avtobusno postajo? Ali je še kje v Sloveniji tako zanemarjena avtobusna postaja?« je vpraševala.

Na Mestni občini Novo mesto so pojasnili, da so bili obveščeni, da se na avtobusni postaji pojavljajo napake na podzemnem električnem vodu, kar občasno povzroča izpade napajanja. »Pristojne službe so seznanjene in bodo težavo odpravile v najkrajšem času. Mestna občina je solastnica avtobusne postaje v manjšem delu, sicer je ta v zasebni lasti, zato skrbi le za prometno ploščad, na kateri so bila lani izvedena popravila in asfaltiranje dotrajanega asfalta na pohodnih površinah in rampi ter asfaltna izravnava ob posedenih meteornih jaških,« so sporočili iz kabineta župana in dodali, da bo nujno potrebna prenova, za katero si občina že dolgo prizadeva, v prihodnje del izvedbe novega potniškega središča v Novem mestu, ki ga država načrtuje ob nadgradnji železniške proge Ljubljana–Metlika, in poleg posodobitve objektov vključuje tudi novo avtobusno postajališče.

Foto: arhiv DL

Članek je bil objavljen v tiskani številki Dolenjskega lista v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

Imate tudi vi pohvalo, kritiko, vprašanje?

Na telefonski številki 07/ 39 30 500 vas čakamo vsak četrtek med 20. in 21. uro.

‹ nazaj