družabno

Pomembna moža

16.1.2025 | 11:40 | Lidija Markelj

Včasih so rekli, da sta župan in župnik najpomembnejša človeka v občini. Ponekod to še kar drži, sploh v manjših občinah. Zaželeno je, da se razumeta in dobro sodelujeta. Podobno je v mirnopeški občini, ki jo že dlje časa vodi župan Andrej Kastelic (na fotografiji desno), župnijo pa je lani poleti prevzel novi župnik Blaž Franko. Oba sta tudi ljubitelja slovenske pesmi in narodno-zabavne glasbe, tako da sta uživala ob nedavni predstavitvi nove knjige o mirnopeškem rojaku in priznanem harmonikarju Lojzetu Slaku in njegovem ansamblu. Tam smo ju ujeli tudi v naš fotografski objektiv.

‹ nazaj