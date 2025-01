gospodarstvo

Igor Akrapovič: To je način življenja, ki zahteva tudi odrekanje

16.1.2025 | 19:00 | STA

Ivančna Gorica - Ustanovitelj in direktor podjetja Akrapovič Igor Akrapovič je z dolgoletnim vlaganjem v nenehni razvoj izdelkov in tehnologij ustvaril podjetje, ki narekuje globalne trende na področju izpušnih sistemov za motocikle in avtomobile. Inovator, ki ga je do uspeha pripeljala tudi strast do motociklizma, poudarja, da za rezultati stoji celotna ekipa podjetja. Za svoje dosežke je lani prejel tudi Puhovo nagrado za življenjsko delo.

Igor Akrapovič (Foto: Sašo Švigelj)

Odbor za podelitev nagrad je v utemeljitvi Puhove nagrade za življenjsko delo Akrapoviču med drugim zapisal, da je "z inovativnostjo, vizijo in odločnostjo naredil preboj na področju izpušnih sistemov za motocikle in avtomobile". Akrapovič se je s tem pridružil skupini posameznikov, ki so s svojimi dosežki pomembno prispevali h gospodarskemu razvoju Slovenije.

Akrapovič podjetja ni ustvaril iz hobija, ampak, kot pravi, kar iz obsedenosti. "Obsedenosti s popolnostjo," je dejal v pogovoru za STA. Vse se je namreč začelo z njegovo tekmovalno kariero, saj je bil tudi sam nekoč motociklistični dirkač. Kakovost in inovativnost nadgradenj motociklov, za katere je poskrbel sam, so kmalu opazili tudi drugi. "Tako je to preraslo v moje delo. Z leti smo prišli do izdelkov, ki so dejansko predstavljali merilo na trgu, in s tem tudi uspeli," je povedal.

Kot je poudaril, je do nagrade pripeljalo trdo delo celotne ekipe. "Ta nagrada je bila za nas neke vrste presenečenje; predvsem zato, ker je prišla pravzaprav iz čisto drugih sfer, iz akademske sfere, ki je s tem dejansko prepoznala ta majhen del, ki ga smo ga prispevali k razvoju tehnike v Sloveniji. Na to smo izjemno ponosni," je dejal.

Med svojimi dosežki je posebej izpostavil leto 2000, ko je tekmovalec z njegovim izpušnim sistemom prvič osvojil naslov svetovnega prvaka. To je bil Američan Colin Edwards, ki je s Hondo postal svetovni prvak v razredu WorldSBK. "To je bil res velik preskok," je dejal.

Igor Akrapovič (Foto: Sašo Švigelj)

Število naslovov svetovnega prvaka se je do danes povzpelo na 190. Med razlogi za to je tudi način delovanja podjetja, ki povratnim informacijam dirkaških ekip in drugih partnerjev še vedno namenja enako pozornost kot včasih. "Navsezadnje se vsi najnovejši tehnični dosežki začnejo na tekmovalnih motociklih," je poudaril. Posebej ponosen je na to, da jim podjetja zaupajo svoje motocikle. "Zato smo mogoče edini na svetu, ki vemo, kakšne so njihove zmogljivosti. To je zelo dober občutek," je povedal.

Med lanskimi dosežki podjetja je tudi podpis pogodbe o sodelovanju z italijanskima proizvajalcema športnih avtomobilov Ferrarijem in Lamborghinijem. Z Lamborghinijem sicer že nekaj let sodelujejo na komercialnem področju, saj se lahko kupci nekaterih njihovih modelov odločijo za Akrapovičev izpušni sistem iz titana, od letošnje sezone pa sodelujejo tudi na dirkaškem področju. Postali so namreč tehnični partner Lamborghinijevega športnega oddelka Squadra Corse in s svojimi sistemi opremljajo njihov dirkalnik v vzdržljivostnem dirkanju.

Težnje k elektrifikaciji mobilnosti, ki so v zadnjem času prisotne na vsakem koraku, po Akrapovičevih ocenah temeljijo na nerealnih pričakovanjih. Dolgoročno ne pričakuje več kot četrtinskega deleža električnih avtomobilov, ostale pa bodo poganjala sintetična oziroma druga alternativna goriva.

Ker je uspeh zahteval tudi ogromno vloženega časa, je Akrapovič po vstopu v podjetništvo motociklizem opustil. Tudi zaradi poškodbe kolena danes na motocikel sede le redko. "V mladosti pa sem posebej rad vozil po cesti od Ljubljane prek Kočevja in Delnic do Grobnika. Tam smo se v tistih časih res izživeli," je povedal.

Podjetje Akrapovič ima danes več kot 1500 zaposlenih. Sedež je v Ivančni Gorici, kjer je med drugim razvojni oddelek, proizvodnja pa poteka v Črnomlju. Ker potrebujejo kader s specifičnimi znanji, zaposlene izobražujejo tudi sami. Med drugim imajo v Črnomlju center za usposabljanje varilcev.

Podjetniki, kot je Akrapovič, so vzor številnim mladim. Prav je, da se zavedajo, da kratke in lahke poti do dolgoročnega uspeha ni, je poudaril. "Podjetniška pot je lahko zanimiva in nepredvidljiva, z vzponi in padci, na katere se je treba pripraviti. Za takšno odločitev je treba imeti tudi širše soglasje, predvsem družine, saj je to enostavno način življenja, ki zahteva tudi odrekanje," je dejal.

