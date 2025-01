kronika

FOTO: V trčenju vlaka in avta hudo poškodovan moški; gorelo v dnevni sobi

15.1.2025 | 11:40 | M. K.

Trebnje - V Zidanem Mostu pri Trebnjem sta včeraj nekaj po 10. uri trčila potniški vlak in avtomobil, ki ga je vozil 43-letnik. Ta je bil v nesreči hudo poškodovan in so ga odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah je 43-letnik z osebnim avtomobilom pripeljal iz smeri Trebnjega in v Zidanem Most zapeljal na prehod ceste čez železniško progo ravno v trenutku, ko je iz smeri Trebnjega pripeljal potniški vlak. Prišlo je do trčenja, v katerem je bil 43-letnik hudo poškodovan.

Zoper njega bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov uvedli prekrškovni postopek, so še sporočili.

Foto: PGD Trebnje

POŽAR

Ob 16.08 pa je v naselju Dolga Njiva pri Šentlovrencu, občina Trebnje, gorelo v dnevnem prostoru stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Šentlovrenc, Velika Loka, Čatež pod Zaplazom, Občine in Trebanjski Vrh so odprli zunanjo steno objekta, ki je tlela, in pogasili požar ter s termovizijsko kamero pregledali okolico. Tudi o tem v kolažu fotografij ...

‹ nazaj