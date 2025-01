kultura

Vrane vas imajo rade

15.1.2025 | 18:30 | M. Luzar

Šestnajstega januarja 2020 so vzletele Mokriške vrane in že bežen pogled na letošnji koledar pove, da manjka le nekaj dni do obletnice tega velikega lokalnega kulturnega dogodka. Gre za Kulturno-umetniško društvo Mokriške vrane s sedežem na Jesenicah na Dolenjskem.

Špil Teater (Foto: KUD Mokriške vrane)

Člani društva vidijo svoje poslanstvo v tem, pravi predsednica Anja Krušnik Cirnski, da povezujejo prebivalce dveh sosednjih krajevnih skupnostih, Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem. Ker Mokriške vrane ne bodo priredile velike gala predstave za svoj skorajšnji rojstni dan, je njihova časovno najbližja akcija za krepitev sožitja krajanov lanski decembrski božični sejem. Mokriške vrane so ga pripravile v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Velika Dolina - Jesenice in Društvom vinogradnikov Dolina - Jesenice. Odziv obiskovalcev je bil izjemen, pričakovan, in vendar nad vsemi pričakovanji. Mokriške vrane so v takem sprejemu dogodka dobile še eno potrditev, da krakajo prav. Njihov smeli let je lokalno okolje sicer že pohvalilo v letu 2023, s tem ko jim je Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem podelila priznanje. Decembra so v organizaciji Mokriških vran praznovali ta veseli dan kulture, ki ga to društvo vsakič izkoristi tudi za podelitev svojih priznanj: zlatih, srebrnih in bronastih vran. Dobitnikov teh je že precej. »V letu 2024 smo prvič razglasili častnega člana. Ta naziv je prejel Aleš Burja,« pravi predsednica društva.

Domiselno

Ko bo letos pust, bodo Mokriške vrane spet prinesle med prebivalce obeh krajevnih skupnosti svoje Pustne mokriške novice, satiričen izdelek z odmevom. Ljubitelji orientacijskih pohodov s pridihom malih pustolovščin pa nemara že nestrpno čakajo na Lov na vrane. Ta dogodek je eden najzahtevnejših na kar raznovrstnem seznamu vranjih akcij. »Pohod je dolg od deset do štirinajst kilometrov. Vsako leto spremenimo pot in vsebino,« pravi predsednica o netipičnem kulturnem dogodku, ki vsakič pritegne ekipe iz različnih krajev brežiške občine in tujine.

Anja Krušnik Cirnski ob izdaji prvih Pustnih mokriških novic (Foto: KUD Mokriške vrane)

Če Mokriške vrane posebej ne gojijo petja, kar bi jih uvrstilo med tipična kulturna društva, pa gojijo s svojo dramsko sekcijo ljubiteljsko gledališče Špil Teater. Ta je bil ustanovljen leta 2022. Po motivih igre Vinka Möderndorferja Transvestitska svatba je uprizoril svojo igro Brat od svoje sestre in dosegel izjemen sprejem pri občinstvu. »V sezoni 2023/2024 smo napisali lastno dramsko besedilo z naslovom Teater gostilna. Zdaj igro postavljamo na oder. Letos bo premiera. Tekst je dolg dvainšestdeset strani, igra ima sedem vlog,« pravi predsednica.

Zaradi svojega sedeža tako rekoč na slovensko-hrvaški meji bi Mokriške vrane med letom kršile tuji zračni prostor, če bi zadevo jemali v tem pogledu. A stvari jemljejo v drugačnem pogledu, in ta drugačni pogled je dal še en izjemen dosežek, ki simbolizira sodelovanje v več vidikih. »Likovna sekcija, ki je bila ustanovljena leta 2023, je lani pripravila prvo mednarodno likovno kolonijo, dela s kolonije so razstavili na gradu Mokrice in potem še na dveh razstavah drugje,« pravi Anja Krušnik Cirnski.

Antikarantena

Mokriški vranji let pomeni še veliko drugega. Med drugim k temu spadajo tudi štiri akcije med karanteno med epidemijo. Ob sodelovanju obeh krajevnih skupnosti so vrane sešile maske in jih delile gospodinjstvom, po hišah so med drugo karanteno nosile darila presenečenja za noč čarovnic in spet za božič. »Ko smo imeli karanteno, smo naredili avtopovorko za prvi april. Namestili smo različne transparente, eden je bil: ‘To ni protest, je pa prvi april!’ In smo trobili po naših krajih. Ljudje so mislili, da se kdo ženi, ampak bila je karantena. To smo naredili zato, da se je kljub mrku dogajanja nekaj dogajalo. Na zadnjem avtomobilu je pisalo: ‘Vrane vas imajo rade,’« je predsednica povedala, da so Mokriške vrane zelo nabrite in hudomušne ptičke.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

‹ nazaj