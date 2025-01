kultura

Mladi likovni talenti 2025

15.1.2025 | 10:30 | M. K.

Foto: Zavod Novo mesto

Novo mesto - V Galeriji Kocka v KC Janeza Trdine so odprli razstavo Mladi likovni talenti 2025 in mladim talentom podarili nagrade. Letos je dela ocenila komisija v zasedbi prepoznanih likovnih umetnikov: to so Andreja Schwenner, Nataša Mirtič in Alojz Konec. Razstava je v galeriji na ogled do 3. februarja.

Na violino je v spremljajočem programu zaigrala Ema Usenik.

Nagrajenci so:

1. NAGRADA: Ajda Kambič / mentorica Aleksandra Matjašič (Srednješolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola)

2. NAGRADA: Anastazija Pečarič / mentorica Andreja Novak Gabrič (OŠ Otočec)

3. NAGRADA: Tajda Mestnik / mentorica Tamara Rifelj (Ekonomska Šola Novo mesto, smer Medijski tehnik)

POSEBNA PRIZNANJA:

Alina Petrnič / mentorica Tamara Rifelj (Ekonomska Šola Novo mesto, smer Medijski tehnik)

Polina Hubenko / mentorica mag. lik. um. Bojana Cvejić Zagorc (Srednješolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola)

Sara Petrina / mentorica Anica Klobučar (OŠ Šmihel)

Na razstavi, ki je na ogled do 3. 2. 2025, sicer sodelujejo:

GRM NOVO MESTO

Center za biotehniko in turizem

LOTI BELE, 2. l.

PIA RESNIK, 2. l.

mentorica: Maja Mlakar

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

AJDA KAMBIČ, 3. l.

mentorica: Aleksandra Matjašič

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

Srednja zdravsteva in kemijska šola

POLINA HUBENKO, 1. l.

KATARINA FRELIH, 1. l.

NUŠA KREN, 1. l.

mentorica: mag. lik. um. Bojana Cvejić Zagorc

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO

Smer Medijski tehnik

PATRICIJA KUŠLJAN, 1. l.

TAJDA MESTNIK, 3. l.

ALINA PETRINIČ, 4. l.

mentorica: Tamara Rifelj

OŠ ŠMIHEL

SARA PETRINA, 8. r.

KYRA MARKOVIČ HVALA, 9. r.

mentorica: Anica Klobučar

OŠ OTOČEC

ANASTAZIJA PEČARIČ, 9. r.

mentorica: Andreja Novak Gabrič

OŠ GRM NOVO MESTO

NIKA GODNIČ, 9. r.

AIŠA MERDANOVIĆ, 8. r.

Mentor: Uroš Strugar

OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN

GAŠPER GIODANI, 9. r.

VIKTORIA HOČEVAR, 9. r.

Mentorica: Daniela Zupan Dežman

