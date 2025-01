gospodarstvo

Covid mu je koristil

15.1.2025 | 09:30 | STA

Semič - Uspeh v turizmu je danes mogoč le s povezovanjem, tako turističnih ponudnikov kot destinacij. Teorija in praksa namreč dokazujeta, da je s sodelovanjem mogoče doseči več kot z individualnim pristopom, so ugotavljali udeleženci okrogle mize, ki so jo ob včerajšnjem dnevu belokranjskega turizma pripravili v Semiču.

Okroglo mizo je Razvojno informacijski center (RIC) Bela krajina pripravil v okviru Dneva belokranjskega turizma, namenjenega različnim strokovno-izobraževalnim vsebinam. Letos je osrednja tema povezovanje.

Dekanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru Marjetka Rangus je izpostavila, da tako teorija kot praksa potrjujeta, da je s sodelovanjem vedno mogoče doseči boljše rezultate kot z individualnim pristopom. Turistične destinacije so si po njenih besedah konkurenčne, hkrati pa morajo sodelovati, če želijo biti uspešne. "Turisti namreč ne poznajo meja, ampak iščejo doživetje. Zato zamejevanje znotraj občin ali regij ni produktivno," je dejala.

Slovenski turizem ima na področju povezovanja po oceni generalne direktorice direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo, šport in turizem Dubravke Kalin še veliko rezerv. Novo dimenzijo na tem področju bi lahko po njeni oceni prinesla načrtovana nova ureditev turizma, ki predvideva povezovanje destinacij na regionalni ravni. "Dodatno si želimo tudi poseben pravni subjekt, ki bi imel pooblastila in vzvode za to, da lahko stvari pelje kot menedžer, načrtuje turistično strategijo za neko širše območje ter na državni ravni sodeluje pri pripravi zakonodaje," je dejala.

Omenjeno regijsko upravljanje destinacij bi po besedah vodje sektorja za raziskave in razvoj pri Slovenski turistični organizaciji (STO) Barbare Zmrzlikar prevzelo predvsem aktivnosti, ki jih ni smiselno izvajati na ravni občin, kot so skupno načrtovanje, promoviranje, izboljšave in podobno. S tem bi dobili ne samo boljšo povezanost destinacij, ampak tudi njihovo boljšo povezanost s STO, je dejala.

Skupaj z ministrstvom načrtujejo tudi vzpostavitev nacionalnega informacijskega središča, ki bi drugim zbiralo informacije o aktivnostih na regijski ravni, povezovanje destinacij pa nameravajo spodbujati tudi z razpisi, je povedala.

V Javnem zavodu RIC Bela krajina po besedah njegove direktorice Barbare Papež Lavrič povezovanje na regijski ravni podpirajo, želijo pa si tudi boljšega sodelovanja s samimi ponudniki. "Lahko smo njihova desna roka. Samo izkoristiti jo je treba," je dejala.

Direktorica Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje Vesna Malnar Memedović pa je dejala, da je na tem področju veliko naredila epidemija covida-19. "Če ponudnikov prej nismo toliko čutili, je epidemija to obrnila v pozitivno smer. Od takrat je sodelovanje z njimi odlično," je dejala.

V uvodu v včerajšnji Dan belokranjskega turizma je zbrane nagovoril črnomaljski župan Andrej Kavšek. Med drugim je ocenil, da se rezultati na področju turizma v Beli krajini pozitivni. Zlasti epidemija, ko je destinacija s pomočjo turističnih bonov zabeležila veliko število gostov, je ta del države turistično zelo približala svetu, kar se kaže tudi v statistiki, je dejal.

