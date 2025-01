gospodarstvo

Čalušić Snežnik in Go-Ko vidi kot podjetji strateškega pomena

15.1.2025 | 08:20 | STA

Kočevje - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je na povabilo novega kočevskega župana Gregorja Koširja včeraj obiskala podjetji Snežnik in Go-Ko, ki sta v lasti države. Ob tem je ocenila, da gre za podjetji, ki sta strateško pomembni tako za regijo kot državo. Glede sanacije v Snežniku je ocenila, da gre v pravo smer.

V družbi Go-Ko

Predvsem Snežnik, ki je v lasti družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG), je po njeni oceni izredno pomemben za trajnostno upravljanje gozdov. "Pri tem pa ni pomembno samo, da obstane, ampak da ima tudi možnost razvoja," je dejala v izjavi za medije po obisku.

Podjetje se je v preteklih letih zaradi zastarele tehnologije znašlo v finančnih težavah, zaradi česar se je SiDG odločil za njegovo prestrukturiranje in dolgoročno temeljito posodobitev proizvodnje. Ministrica je včeraj ocenila, da gredo stvari v pravo smer.

Osebno si sicer želi, da ima les, ki zraste v Sloveniji, dodano vrednost, ko zapusti državo, ne pa da izvažamo slovensko hlodovino in uvažamo tujo. Glede tega so se danes pogovarjali, kako stvari izboljšati, je dejala.

Tudi županu Koširju se zdi strateškega pomena, da gozdno industrijo in predelavo lesa razvijamo tam, kjer se les poseka, ter da se načrtov ne dela le za nekaj let naprej, ampak vsaj za nadaljnjih 50 let. "To je tudi tisto, čemur v družbi Slovenski državni gozdovi na nek način sledijo, kar zelo pozdravljam," je dejal.

Ob zaključku obiska

Glede družbe Go-Ko, ki se v Kočevju ukvarja predvsem z govedorejo in je hčerinska družba Farm Ihan, se mu zdi pomembno, da država kot lastnica razmisli, kako naprej peljati njen razvoj, saj gre za eno izmed še zadnjih večjih kmetijskih podjetij v državni lasti. Družba bi lahko po županovi oceni zagotavljala del državnih blagovnih rezerv za primer krize, a je treba za to sprejeti strateško odločitev na nacionalni ravni, je dejal.

Poslovanje družbe je po županovih besedah zaenkrat pozitivno, vendar pa ji primanjkuje denarja za razvoj, zaradi česar mora država razmisliti, kako želi podjetje peljati naprej, je dejal.

‹ nazaj