kočevsko-ribniško

Lotrič ob obisku v Ribnici in Sodražici o težavah, ki tarejo tamkajšnje občine

14.1.2025 | 17:50 | STA

Foto: Državni svet

Ribnica/Sodražica - Predsednik državnega sveta Marko Lotrič se je danes z delegacijo mudil na regijskem obisku v Ribnici in Sodražici. Med drugim so govorili o dodatnih stroških za občine, slabih prometnih povezavah, negativni demografiji in romski problematiki, so sporočili iz državnega sveta.

Delovni dan je delegacija začela na skupnem sestanku s predstavniki tamkajšnjih občin in gospodarstva v Rokodelskem centru v Ribnici. »Občine so motor razvoja tako na občinski kot tudi na regijski ravni. Na današnjem regijskem obisku smo spregovorili o težavah pri prijavljanju na razpise zaradi majhnosti nekaterih občin, o težavah zaradi povišanja plač v javnem sektorju, pa tudi o tem, kako pomembna je regionalizacija. Če se vrnem na povišanje plač v javnem sektorju; po mnenju županov bo povišanje močno udarilo po denarnicah vseh, ki plačujejo vrtce. Župani predlagajo, da bi stroške plač v vrtcih prevzela država. Sicer pa, kamorkoli pridemo, vidimo podobne težave; javni prevoz, povezanost znotraj regij in zdravstvo, v tem so si podobne vse slovenske regije,« je o problematiki tamkajšnjega območja povedal predsednik DS RS Marko Lotrič. (Od leve proti desni: Janez Cigler Kralj, Marko Lotrič in Dušan Strnad)

Delovni dan je delegacija, v kateri sta bila poleg Lotriča še generalna sekretarka državnega sveta Monika Kirbiš Rojs in državni svetnik Dušan Strnad, začela na sestanku s predstavniki občin Kočevje, Osilnica, Kostel, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica v Rokodelskem centru Ribnica. Spregovorili so o težavah majhnih občin pri prijavljanju na razpise, težavah zaradi povišanja plač v javnem sektorju in regionalizaciji. Ob tem so župani ocenili, da bo zvišanje močno udarilo po denarnicah vse, ki plačujejo vrtec. Zato predlagajo, da bi stroške plač v vrtcih prevzela država.

Strnad, ki je župan občine Ivančna Gorica, je poudaril, da si občine želijo enakopravnega sodelovanja z državo, ki pa za to pogosto nima posluha. Veliko težave za občine po njegovi oceni predstavljajo ceste v zasebni lasti, ki bi morale preiti v javno last.

Županja Kostela Nataša Turk je poudarila, da se občina sooča predvsem s težavami demografije in pretirano birokracijo, ki jo mora opravljati zelo majhno število ljudi. Pričakuje več razpisov za majhne občine, saj jih je večina pripravljena na način, da sredstva na koncu dobijo velike občine, je dejala. Tudi v občini Osilnica je glavna težava negativna demografija, je povedala županja Alenka Kovač.

Župan občine Sodražica Blaž Milavec je spregovoril o sistemski ureditvi in financiranju lokalne samouprave, na katero imajo veliko pripomb. "Položaj je neugoden predvsem za občine z veliko površine in malo prebivalstva. Vsi sistemi, od zdravstva, šolstva in vojske, terjajo večji delež proračuna, lokalne skupnosti pa so na vseh področjih podhranjene," njegove besede povzema sporočilo.

Obisk je delegacija po sestanku in novinarski konferenci nadaljevala v podjetju Inles, d. d., ki je proizvajalec stavbnega pohištva z dolgoletno tradicijo in največji slovenski proizvajalec ter izvoznik fasadnih elementov, kot so okna in vhodna vrata. Ogledali so si tudi gradbišče Medgeneracijskega športnega kompleksa Ribnica. Nov objekt bo omogočal izvajanje dejavnosti na področju kulture, gospodarstva, mladinskih organizacij in športa. Znotraj objekta bo zasnovana sodobna kulturna dvorana, ki bo omogočala sprejem najmanj 300 obiskovalcev in manjša multimedijska dvorana, namenjena kongresni dejavnosti.

Župan Ribnice Samo Pogorelc pa je poudaril pomen prometnih povezav. "Skladen regionalni razvoj pomeni to, da imamo zagotovljeno varno, sodobno in hitro povezavo. Na to opozarjamo že vrsto let. V regiji imamo kar nekaj uspešnih gospodarskih družb, ki v državni proračun prispevajo lep delež. Ne morem razumeti, da država ne zagotovi konkurenčnosti tem podjetjem," je dejal. Župani so sicer opozorili, da je načrt gradnje 3.a razvojne osi praktično ustavljen.

Delegacija državnega sveta je po sestanku obiskala podjetji Inles in Pletilnica ter si ogledala gradnjo Medgeneracijskega športnega kompleksa Ribnica.

