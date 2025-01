kočevsko-ribniško

Svet Gimnazije in srednje šole Kočevje razrešil ravnatelja Pečana

14.1.2025 | 08:10 | STA; M. K.

Kočevje - Svet Gimnazije in srednje šole Kočevje je na včerajšnji seji izglasoval razrešitev ravnatelja Gregorja Pečana, na katerega se je septembra usul plaz obtožb, je po poročanju Televizije Slovenija (TVS) sporočil predsednik zavoda Damjan Lazar. Pozitivno mnenje k razrešitvi je pred tem podal tudi minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj.

Gregor Pečan (Foto: arhiv DL; M. G.)

Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje bo začasno vodil prejšnji ravnatelj Tomaž Markovič, je poročala TVS.

Svet šole ravnatelju očita aroganten odnos do staršev, otrok in zaposlenih, na kar je v peticiji opozorilo tudi več kot 200 dijakov. Očitajo mu nezakonito preverjanje zdravstvenega stanja dijakov in nekatere druge nepravilnosti.

Kot je Lazar povedal za STA, se je v zvezi s tem pred časom obrnil na šolsko inšpekcijo, ki je ravnateljeva dejanja obsodila in jih napotila k uporabi 48. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta govori o tem, da ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.

Svet šole je zato začel postopek razrešitve, ki pa ga je prekinil, ker je šolska inšpekcija po Pečanovi prijavi ugotovila nepravilnosti pri imenovanju predstavnikov dijakov, sindikalnega zaupnika in enega od staršev v svet zavoda.

Svet je po Lazarjevih besedah nato poskrbel za vnovično, pravilno imenovanje sindikalnega zaupnika in predstavnika staršev, ne pa tudi dveh predstavnikov dijakov, saj morajo ti znova izpeljati volitve. Nato je sprejel nov sklep o razrešitvi Pečana. Ta je imel pravico izreči se o sklepu, nato je moralo svoje mnenje v roku 30 dni podati še ministrstvo, nato pa je lahko svet sprejel končen sklep o razrešitvi.

Svetu zavoda se je sicer včeraj iztekel mandat.

Gimnazija in srednja šola Kočevje (Foto: arhiv DL)

PEČAN OČITKE ZAVRAČA

Pečan vse očitke zavrača. "Svet nima enega primera, v katerem bi mi lahko očital nezakonitost," je decembra dejal za STA.

Za lažne je Pečan označil nekatere medijske zapise, da sta bila šola in on sam pod inšpekcijskim nadzorom: "Prvi in edini inšpekcijski nadzor do zdaj je bil nadzor, ki sem ga sprožil sam in v katerem sem opozoril na neustrezno sestavo sveta šole," je dejal. Glede očitkov, da mu svet ne more vročiti sklepa o razrešitvi, pa odgovarja: "Če bi mi ga poslali po pošti, bi ga najbrž že dobil."

Danes Pečan ponedeljkove odločitve sveta ni želel komentirati. Dejal je le, da je bila pričakovana in STA napotil na njegovo odvetnico Rosano Lemut Strle. Ta je povedala, da bosta skupaj s Pečanom, ki je po njenih besedah od vsega skupaj že precej utrujen, zadevo temeljito proučila, nato pa se odločila, ali bosta odločitev sveta izpodbijala na delovnem sodišču. Po njeni oceni sta sicer sporna vsaj mandata dveh članov sveta, ki so sprejeli sklep o razrešitvi (enega od zaposlenih in enega od predstavnikov staršev). Oba sta bila namreč po ugotovitvah šolske inšpekcije imenovana nepravilno. Svet naj bi nato stanje saniral tako, da naj bi ju znova imenoval po pravilnem postopku, a odvetnici ni znano, ali je bilo res tako.

Neprimerno se ji tudi zdi, da šolski sindikat Sviz, ki se je tudi vpletel v zadevo, Pečanu očita domnevno neprimerna dejanja s spolno konotacijo iz šole Janka Modra v Dolu pri Ljubljani iz časa, ko je bil tam še ravnatelj. "V tej zadevi ni bil nikoli niti zaslišan, kaj šele, da bi bila vložena kazenska ovadba. Iz prijav, ki so bile dane, tudi ni izhajalo, da bi bil potreben predkazenski postopek. Ta tudi nikoli ni bil sprožen," je dejala.

‹ nazaj