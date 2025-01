gospodarstvo

ELES začenja gradnjo daljnovoda Brestanica - Hudo

14.1.2025 | 09:00 | M. K.

Na Dolenjskem je nujno potrebnih več posodobitev elektroenergetskega omrežja. Na seznamu prednostnih naložb je tudi nadgradnja 110-kilovoltnega daljnovoda Brestanica–Hudo. Daljnovod je izredno pomemben za oskrbo jugovzhodne Slovenije, toda obstoječi enosistemski daljnovod ne zagotavlja ustrezne ravni zanesljivega obratovanja in pomeni ozko grlo tega dela 110-kilovoltnega omrežja. Ob nadgradnji bo tako postopno nadgrajen v dvosistemskega, s tem bo rešeno to ozko grlo, hkrati pa bo omogočen lažji prenos proizvedene električne energije iz termoelektrarne Brestanica pri zagotavljanju sistemskih storitev. Nadgradnja bo predvidoma končana v letu 2033.

Operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, družba ELES, predvidoma konec tega meseca začenja gradnjo dveh odsekov daljnovoda Brestanica – Hudo (2x110 kV). Gradnja bo potekala med Družinsko vasjo in regionalno postajo Hudo, in sicer v skupni dolžini 10,6 kilometra. Gradnjo bo izvajal na javnem razpisu izbran izvajalec, podjetje Dalekovod iz Zagreba. Za izvedbo investicije je družba ELES že leta 2020 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ocenjena vrednost investicije je približno 7 milijonov evrov (brez DDV).

