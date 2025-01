kronika

Je puščal plin?

14.1.2025 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 18.49 uri so krške poklicne gasilce obvestili o sumu, da pušča plin v stanovanjski hiši na Zdolski cesti 22 v Krškem. Izvozili so s hitrim tehničnim vozilom in dvema gasilcema. Na lokaciji so z merilcem plinov izmerili prostore stanovanjske hiše, kotlovnico in okolico glavne plinske omarice. Odstopanj v meritvah niso zaznali. Priporočili so pregled kurilne naprave s strani pooblaščenega serviserja.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

‹ nazaj