posavje

Naložbe v obnovo lokalnih cest

14.1.2025 | 07:50 | M. K.

Krško - V Mestni občini Krško lani niso zanemarjali izgradnje in obnove lokalnih cest. V letu 2024 so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, izpeljali 21 tovrstnih projektov v različnih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Ti projekti vključujejo prenove dotrajanih odsekov, kar pomeni preplastitev ali asfaltacijo vozišča, ureditev bankin in odvodnjavanja ter posodobitev kanalizacijskega sistema in namestitev varnostnih ograj, kjer je to bilo potrebno.

Gorica - Drnovo (več drugih obnovljenih odsekov spodaj v fotogaleriji; foto: MO Krško)

Za omenjene investicije je Mestna občina Krško v letu 2024 namenila skoraj 1,7 milijona evrov, pri čemer si prizadeva, da so modernizacije cest deležna različna okolja, so zapisali na občini in priložili fotografije nekaj primerov zaključenih prenov cestišč v letu 2024.

