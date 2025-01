kronika

FOTO: Oropali zlatarno Omerzo; s kolom nad vitrine

13.1.2025 | 12:00 | M. K.

Krško - V noči na soboto je na Cesti krških žrtev v Krškem nekdo skozi vhodna vrata vlomil v prodajalno in ukradel nakit iz srebra. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 10.000 evrov škode, so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Vlomilec se je nad vitrine z nakitom spravil kar z obcestnim snežnim kolom ... (posnetek varnostne kamere; zajem slike)

Gre za Zlatarstvo Omerzo, ki tokrat ni bilo prvič tarča vlomilcev. Ko so še imeli svojo poslovalnico v Brežicah, so slednjo okradli dvakrat, v letu 2013 in 2017. Takrat sta, kot smo poročali, dva roparja prodajalko zvezala in zaklenila v stranišče ter pobrala zlatnino.

Sobotno jutro; več fotografij spodaj v fotogaleriji (Foto: Osebni arhiv Zlatarstva Omerzo)

