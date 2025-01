kronika

Pijan v skupino pešcev; ustavili 17-letnika na begu iz vzgojnega zavoda

13.1.2025 | 12:40 | M. K.

Policiste PP Novo mesto so v petek nekaj po 21. uri obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi z veliko hitrostjo iz smeri Kronovega pripeljal do krožnega križišča na Otočcu, kjer je skupina 11 oseb na prehodu za pešce prečkala cesto. Več pešcev je v izogib trčenju moralo odskočiti, kršitelj pa je trčil v robnik, zapeljal preko krožišča in na pločnik, kjer je z vozilom obstal. Policisti so med postopkom ugotovili, da gre za 29-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zanj odredili strokovni pregled in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Okoliščine še preverjajo in ga bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, so sporočili iz PU Novo mesto.

Trčil pod vplivom alkohola

V soboto nekaj pred 18. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med Dolenjo Pirošico in Borštom na območju Brežic. Povzročil jo je 43-letni voznik, ki je zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 23-letne voznice. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga odpeljali v prostore za pridržanje in zanj odredili strokovni pregled. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Prometna nesreča v Artičah

V petek nekaj pred 12. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil v Artičah. Policisti PP Brežice so ugotovili, da je za trčenje odgovorna 39-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost 43-letnemu vozniku. Oba lažje poškodovana udeleženca nesreče sta potrebovala zdravniško pomoč. Povzročiteljici bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Cel kup voznikov brez vozniških, tudi mladoletnih

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Mrtvicah v petek popoldne zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. 17-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je bil na begu iz vzgojnega zavoda. Avtomobil so policisti zasegli, mladoletnika pa predali osebju zavoda. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na območju Doblič so policisti PP Črnomelj v petek nekaj po 17. uri ustavili voznico osebnega avtomobila Land rover. 28-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj je veljavnost potekla že v letu 2023. Avtomobil so ji zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Dolenjske Toplice so v petek nekaj po 20. uri v Straži kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen sharan. 49-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

V soboto popoldne so policisti PP Črnomelj ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X3. Med postopkom so ugotovili, da gre za 17-letnega voznika iz Hrvaške, ki nima vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Dolenjske Toplice so v soboto nekaj pred 22. uro v Vavti vasi kontrolirali voznico osebnega avtomobila Renault scenic. Tudi 38-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj ji je veljavnost potekla v letu 2023. Avtomobil so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Med kontrolo prometa na Bučki so šentjernejski policisti sinoči okoli 18.30 ustavili voznika osebnega avtomobila Renault scenic. Tudi tam je bil za volanom 17-letnik, ki nima vozniškega dovoljenja, v vozilu pa se je kot sopotnik nahajal tudi njegov oče. Avtomobil so zasegli, zoper mladoletnika na sodišče naslovili obdolžilni predlog in staršu mladoletnika izdali plačilni nalog, ker mu je dal vozilo v uporabo.

Brežiški policisti so v minuli noči v Bukošku zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda rapid. 52-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,28 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijanega pridržali, grozil partnerki

V soboto nekaj pred 21. uro so črnomaljske policiste poklicali na pomoč in naselja Lokve, kjer je pijan moški grozil partnerki in vanjo metal predmete. 49-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Bršljinu v Novem mestu je v noči na petek nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel denar, dokumente in ključe.

Med 9. 1. in 10. 1. je v Žadovinku na območju PP Krško nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odnesel suhomesnate izdelke, kotel za žganjekuho, kompresor, dva posodi za gorivo in globinski sesalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.800 evrov škode.

Na Adamičevi ulici v Novem mestu je neznanec vlomil v nenaseljeno hišo in izmaknil pijačo v steklenicah in pločevinkah.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je v isti noči neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz notranjosti ukradel štiri alu platišča za avtomobil Mercedes. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 600 evrov.

V soboto med 15. in 18.30 uro je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in v Prečni skozi vrata vlomil v hišo, ukradel je denar in nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V soboto okoli 20.30 je tudi na Košenicah neznanec skozi vrata vlomil v hišo, ukradel je zlat nakit. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 3.500 evrov.

Na pakirnem prostoru v Šmarjeških Toplicah so neznanci včeraj vlomili v šest avtomobilov. Iz petih vozil niso ničesar odneslii, iz enega pa več pločevink piva in steklenico z alkoholno pijačo.

Med 9. 1. in 12. 1. je v kraju Vrh pri Površju na območju Krškega nekdo vlomil v gospodarski objekt in ukradel motokultivator, dve motorni žagi in kosilnico. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1.500 evrov.

V Trebnjem so neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor podjetja in odpeljali odpadno železo in baker.

Sinoči okoli 20.40 je v Prečni nekdo vlomil v gostinski lokal. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v minuli noči nekdo vlomil v prostore prodajalne. Nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so med 10. 1. in 13. 1. 2025 na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Kapele, Jereslavec, Slovenska vas, Slogonsko) prijeli 20 državljanov Sirije, 15 Afganistana, 12 Maroka, devet Bangladeša, sedem Indije, pet Egipta, tri državljane Alžirije in Pakistana in po enega državljana Kitajske, Palestine in Somalije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 10. 1. in 13. 1. 2025 posredovali v 162. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 504 klice. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 25 nesreč z gmtono škodo. Zasegli so vozila sedmim, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 21. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

