Pešci imajo svojo potko

13.1.2025 | 11:15 | M. Luzar

Globoko - V Globokem so v leto 2025 stopili po novem pločniku, prav tako so se zapeljali po novi cesti, ki so ju slovesno odprli v decembru. Pločnik so zgradili na novo, cesto, ki je zelo prometna, so prenovili in za to je občina odštela več kot 800.000 evrov iz lastnega proračuna.

Domačini v Globokem so se razveselili odprtja novega pločnika. (Foto: M. L.)

Gradnja je bila po besedah brežiškega župana Ivana Molana zelo zahtevna in je za nekatere najbrž trajala dlje, kot bi pričakovali. Kot je dejal, so v Globokem začeli najprej urejati pločnik pri šoli. Potem so nadaljevali gradnjo, in sicer pločnika na cesti proti Bojsnemu. Pri tem so na tej cesti med drugim odpravili precej ozko in zato nevarno križišče.

Novi pločnik in prenovljena cesta – Odpravili precej ozko in zato nevarno križišče – V krajevno skupnost v dveh letih skoraj milijon evrov – Štefanija Kržan pohvalila sodelovanje

