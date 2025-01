družabno

Odlična Veronika

13.1.2025 | 10:10 | Renata Mikec

Brežičanka Veronika Strnad je sodelovala na Tradicionalnem božičnem koncertu Simfoničnega orkestra in Big banda RTV Slovenija v Cankarjevem domu. Nastopila je kot gostja ob Ani Bezjak in Jadranki Juras. Njen veliki debitantski nastop v slovenskem kulturnem hramu je spremljala tudi njena družina: oče Rudolf – vsestranski glasbenik, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Rudolf Gas –, mama Simona – glasbenica in zborovodkinja – in brat Krištof – skladatelj, zborovodja in tenorist pri zboru Slovenske filharmonije. Vsi so bili nad njeno interpretacijo navdušeni. Združena moč dveh izjemnih orkestrov in treh odličnih solistk je napolnila dvorano s toplino in prazničnim razpoloženjem. Pod vodstvom priznanega avstrijskega dirigenta Sigija Feigla je občinstvo uživalo v elegantnih priredbah zimzelenih božičnih skladb, ki so jih prepletli s prvinami jazza in klasične prefinjenosti. Veronika je še enkrat dokazala, da je pevka z angelskim glasom, ki zagotovo veliko obeta. Zdaj snema svoj prvi studijski album z avtorsko glasbo, ki ga napoveduje za prihajajoče poletje. Za njeno čudovito podobo sta profesionalno poskrbeli stilistka Metka Albreht in umetnik ličenja Damjan Levec. Slednjega poznamo kot Empera3zz iz glasbene zasedbe Sestre oz. v svetu ličenja kot Empero in je tudi dobitnik Borštnikove nagrade za najboljšo gledališko masko. Veronika je na fotografiji v čudoviti rdeči obleki, ob njej pa njeno najzvestejše občinstvo.

