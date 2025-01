novice

Slovenska policija zaposluje štiri Rome, želijo si jih več

13.1.2025 | 17:00 | STA

Med policisti je tudi nekaj pripadnikov romske skupnosti, ki poskušajo graditi most med Romi in večinskim prebivalstvom. Kot je opozorila ena od Rominj, zaposlena v policiji, enega večjih izzivov predstavlja pomanjkanje dialoga in nezaupanje med romsko in večinsko skupnostjo.

Nataša Brajdič je dolenjska policistka. Leta 2007, ko se je zaposlila na Policijski upravi Novo mesto, je bila prva romska policistka v Evropi, pa čeprav ni ravno najbolj navdušena, da se to izpostavlja, saj zase pravi, da je predvsem Slovenka. (Foto: arhiv DL; M. Ž.)

Policistka romskih korenin, danes zaposlena na PU Murska Sobota v sektorju uniformirane policije, ki ni želela biti imenovana, dela na področju romskih vprašanj in večkulturnosti. Kot je opisala, opravlja zelo raznoliko delo, denimo svetuje pri delu z Romi in se vključuje na različne prireditve. "Predvsem sem most komuniciranja med Romi in ostalimi," je zapisala.

V policijo se je vključila med epidemijo covida-19 zaradi želje po varnosti in stabilnosti. Kot je dejala, je v pol leta pridobila ustrezno znanje za opravljanje dela. Prepričana je, da so lahko vsi z močno voljo in vero vase nepremagljivi.

Ima pa delo z Romi mnoge izzive, ki so povezani z različnimi dejavniki, med drugim zgodovinskimi, kulturnimi in socialno-ekonomskimi. Romi so do večinskega prebivalstva nezaupljivi, je izpostavila. "Pripadniki romske skupnosti lahko policiste vidijo kot pristranske in nepravične," meni. Tako imajo tudi pri njenem delovanju Romi lahko občutek, da kot policistka deluje proti njim, je navedla.

Pristojni, ki obravnavajo romska vprašanja, bi morali po njenih besedah slediti celovitemu in trajnostnemu pristopu, ki bi temeljil na spoštovanju človekovih pravic, vključevanju Romov v proces odločanja ter odpravljanju socialnih in ekonomskih neenakosti.

Le s politiko, ki temelji na spoštovanju pravic, zagotavljanju enakih možnosti in boju proti diskriminaciji, je mogoče doseči boljšo integracijo in enakopravnost Romov v družbi, je poudarila sogovornica. Ključno je sodelovanje med državnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in Romi, je zapisala.

Slovenska policija zaposluje štiri Rome. Poleg policistke v Murski Soboti, ki je na vprašanja STA med policisti Romi edina želela odgovoriti, so zaposleni še na PU Novo mesto in PU Ljubljana. Vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine na Policijski akademiji Manuel Vesel si želi, da bi jih bilo več. Kot je decembra izpostavil v pogovoru za STA, so tudi zaradi znanja romskega jezika zelo pomembni pri izvajanju aktivnosti v povezavi z romsko skupnostjo.

