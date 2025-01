kronika

Potres v bližini Krškega: ''Kot bi bomba poč'la je zagrmelo''

12.1.2025 | 17:10 | G. G.

Nekaj pred 16. uro je streslo v Krškem in okolici.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so točno osem minut pred 16. uro zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Krškega. Epicenter je bil šest kilometrov jugozahodno od Krškega.

»Kot bi bomba počla je zagrmelo,« je zapisal(a) nek prebivalec ali prebivalka Krškega na spletni strani Evropskega mediteranskega seizmološkega centra (EMSC). Če je pri magnitudi potresa 2,0 res občutek »kot bi bomba počila«, ne bomo sodili, dodamo pa lahko, da je do 17. ure 88 prebivalcev občin Krško, Brežice in Kostanjevica ob Krki Agenciji RS za okolje (Arso) poročalo, da so zaznali potres.

