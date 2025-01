šport

Izjemna zmaga krkašev v Beogradu

12.1.2025 | 16:35 | STA, D. S.

Beograd - Novomeški košarkarji so po izvrstni predstavi v 16. krogu AdmiralBet ABA lige v Beogradu premagali Mego s 94:87. S tem so zabeležili četrto zmago v ligi. Krka je z odlično strelsko predstavo in borbeno igro v obrambi proti mladi zasedbi Mege prekinila niz petih porazov v ligi ABA.

Foto: KK Krka

Krkaši so začeli v postavi Tayler Persons, Jan Špan, Miha Cerkvenik, Jakob Čebašek in Brady Skeens. Mega je povedla s 4:0, potem pa so Krkaši z delnim izidom 12:2 prešli v vodstvo (12:6) in ga ohranili vse do konca tekme. Po dveh trojkah Špana in štirih zadetih prostih metih Cerkvenika so si ob koncu 9. minute prvič priigrali dvomestno prednost (24:14), po prvi četrtini pa je bilo 28-16. Krkaši so zadeli prvi v drugi četrtini, nato so domači začeli zmanjševati razliko in se po osmih zaporednih točkah v 16. minuti približali le na koš zaostanka (36-34). Naši košarkarji so se odlično odzvali, z delnim izidom 10:4 ponovno ušli Megi in po polčasu vodili z 49:40.

V drugem polčasu so Krkaši nadaljevali brez Personsa, ki si je ob koncu prvega polčasa zvil gleženj. Mega se je sprva približala na pet točk zaostanka (51:46), potem pa je Krka po dveh trojkah Jakoba Čebaška ponovno ušla na dvomestno prednost (59:48). Prednost je še naprej naraščala, najvišja, za kar 18 točk, je bila po trojki Cerkvenika na začetku 30. minute (75:57). Po treh četrtinah je bilo 75:50. Krkaši so z mirno in zbrano igro prednost vzdrževali tudi v zadnji četrtini in na koncu prišli do več kot zaslužene zmage.

Krka je imela v napadu štiri razpoložene posameznike. Jan Špan je vseh 18 točk dosegel z meti za tri točke (6:14), Miha Cerkvenik je bil z 20 točkami (trojke 3:8, 7 skokov) prvi strelec moštva, Tibor Mirtić je dosegel osebni rekord v ligi Aba (18 točk, met 9:12), Brady Skeens pa je tekmo končal z dvojnim dvojčkom (14 točk, 10 skokov). Cerkvenik je bil tudi najkoristnejši igralec tekme.

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitam mojim igralcem za sijajno zmago. To je bila za nas v tej sezoni ena najboljših tekem. Držali smo se vsega dogovorjenega glede taktike. Razen v zadnji četrtini, ko nam je že zmanjkovalo izkušenih igralcev v rotaciji, smo skozi vso tekmo odlično branili njihove protinapade. Iz protinapadov so dosegli 14 točk, čeprav so druga najboljša ekipa v protinapadih in druga ali tretja najboljša v obrambi. Dali smo jim 94 točk, kar dokazuje, da smo odigrali izvrstno tekmo. Kolegi Baraću čestitam za vse, kar delajo v tej sezoni, in jim želim vse najboljše v nadaljevanju sezone.«

Marko Barać, trener Mege: »Zaslužena zmaga Krke. Vedeli smo, da so dobra ekipa, da imajo izkušnje, da igrajo dobro košarko. Bili so v nizu porazov, čeprav so dobro igrali, a so imeli težak razpored. Zaradi tega so bili še posebej motivirani. Mi smo ostali z glavami pri tekmi s Partizanom, ki je bila dobra, nismo pa je okronali z zmago. Nismo pravočasno dojeli pomembnost tekme in kakovosti Krke. Od samega začetka so bili boljši in so nadzirali potek tekme, za nas pa je bila to najslabša tekma v sezoni. Čestitam Krki in kolegu Jakari ter jim želim veliko sreče v nadaljevanju.«

Krkaši imajo sedaj v ligi ABA štiri zmage in dvanajst porazov, a ostajajo 14. na lestvici. Naslednja tekma v ligi ABA bo v soboto, 18. januarja, ko bodo gostili Borac iz Čačka. 25. januarja bo igrala v gosteh s Spartakom, 1. februarja doma s Cibono in v 20. krogu pri Studentskem centru. Že v torek, 14. januarja, pa bodo odigrali povratno tekmo Pokala Spar s Heliosom v Domžalah, pred katero imajo 25 točk prednosti.

Mega - Krka 87:94 (16:28, 40:49, 60:75)

* Dvorana Dejan Milojević, gledalcev 350, sodniki: Obrknežević (Srbija), Hadžić (Hrvaška), Lepetić (Črna gora).

* Mega: Kondić 23 (10:11), Jelavić 4, Marković 4 (2:2), Milijašević 11 (3:3), Radanov 2, Jović 26 (6:10), Petrović 17 (0:2).

* Krka: Mirtić 18 (0:1), Bačvić 9 (1:1), Persons 4 (2:2), Jurković 3 (1:2), Špan 18, Cerkvenik 20 (7:7), Skeens 14, Čebašek 8 (0:2).

* Prosti meti: Mega 21:28, Krka 11:15.

* Met za tri točke: Mega 6:18 (Kondić 3, Milijašević 2, Petrović), Krka 11:32 (Špan 6, Cerkvenik 3, Čebašek 2).

* Osebne napake: Mega 23, Krka 22.

* Pet osebnih: Marković (33.).

