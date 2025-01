bela krajina

V hudi zimi so zakorakali na 310 kilometrov dolgo pot

12.1.2025 | 11:05 | P. G., D. S.

Suhor - Občina Metlika, ZZB za vrednote NOB Metlika in KO ZB za vrednote NOB Suhor so včeraj na prireditvenem prostoru pri Podružnični osnovni šoli Suhor pripravili slovesnost v spomin na dogodke 6. januarja 1944 in odhod XIV. divizije iz Bele krajine na Štajersko.

Foto: vse Peter Golobič

Tistega dne je preko 1.100 dobro oboroženih partizanskih borcev in bork v hudi zimi krenilo s Suhorja pri Metliki na 310 kilometrov dolg in mesec dni trajajoč pohod čez Hrvaško na Štajersko. Pri Sedlarjevem so reko Sotlo prestopili v noči na 7. februar 1944. V bojih z okupatorskimi enotami je divizija izgubila skoraj polovico borcev, veliko pa je bilo tudi ranjenih.

»Kot vsako leto, smo se slovesnosti udeležili člani domoljubnih in veteranskih organizacij iz Bele krajine in od drugod. Nekateri smo se na Suhor tako kot prejšnja leta v organizaciji metliškega odbora PVD Sever Dolenjska in Bela krajina, v hladnem in meglenem zimskem dnevu, podali peš. Pot nas je vodila z Gornje Lokvice pri Metliki čez Dragomljo vas na Suhor, nekateri pa so se odpravili iz Metlike na Suhor tudi po daljši poti,« je zapisal Peter Golobič.

Na slavnostni prireditvi sta udeležence po državni himni, ki jo je zapela belokranjska pevka Viviana Kukar, pozdravila županja metliške občine Martina Legan Janžekovič in Anton Žunič, podpredsednik Zveze borcev za vrednote NOB Metlika.

Slavnostna govornica je bila letos ministrica za pravosodje Andreja Katič. V svojem govoru je predstavila cilje in pomen pohoda XIV. divizije na Štajersko, dotaknila pa se je tudi aktualnega dogajanja v Sloveniji in svetu ter poudarila našo skupno zavezanost miru.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v svojem slavnostnem govoru med drugim poudarila našo skupno zavezanost miru.

Na letošnji slovesnosti so sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske, Prvi spominski dolenjski partizanski bataljon in Spominska partizanska enota Franc Rozman-Stane. Slovesnost so popestrili pevke ženskega pevskega zbora DU Metlika in učenci Podružnične šole Suhor. Po koncu slovesnosti so udeležence gostoljubni domačini pogostili s prigrizkom in pijačo.

