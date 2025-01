družabno

Nuša in Matjaž

12.1.2025 | 20:30 | Renata Mikec

Matjaž Kumelj, ki se je širšemu občinstvu pred leti predstavil v oddaji Znan obraz ima svoj glas, ljubitelje muzikalov pa navdušil v uspešnici Mamma Mia, je konec leta tradicionalno preživel na odrih Velikega božičnega koncerta. Za svoj najljubši čas leta je tokrat pripravil program največjih slovenskih in tujih prazničnih uspešnic, ki ga je tradicionalno spletel skupaj z vrhunskima vokalistkama Alenko Godec in Nušo Derenda, fantastičnim vokalnim triom Ladybugz in z odličnim spremljevalnim Energy bandom. Izjemna energija je bila prisotna v vseh dvoranah, v katerih so nastopili, ekipa glasbenikov pa se je še bolj povezala in ustvarila resnično posebno vzdušje. Občinstvo je nastopajoče vsakič znova nagradilo z bučnim aplavzom v Žalcu in Postojni, dvakrat v Ljubljani in celo v Trstu.

