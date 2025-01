posavje

Defibrilator odslej tudi na Šentvidu

11.1.2025 | 15:20 | D. S.

Brežice - Občina Brežice se je odzvala na povabilo Društva AED in prejela donacijo za nakup defibrilatorja, ki so ga namestili v preddverju cerkve Sv. Vida, na t.i. Šentvidu, ki velja za eno najbolj priljubljenih pohodniških točk v občini.

Defibrilator je odslej nameščen tudi v preddverju cerkve Sv. Vida na Šentvidu. (Foto: Občina Brežice)

Društvo AED tudi v letu 2025 nadaljuje svoje poslanstvo opremljanja slovenskih občin z avtomatskimi zunanjimi defibrilatorji (AED) z namenom širjenja zavedanja o nujnosti hitrega in pravilnega odziva o nenadnem srčnem zastoju.

V zadnjih letih je Društvo AED po vsej Sloveniji že financiralo več kot 290 defibrilatorjev ter izvedlo več kot 2230 ur delavnic temeljnih postopkov oživljanja, kar povečuje pripravljenost državljanov na takojšen in pravilen odziv v nujnih primerih.

Delovanje društva je financirano izključno s sredstvi državljanov, ki društvu namenijo del dohodnine. Delovanje Društva AED lahko podprete z donacijo dela dohodnine na povezavi https://drustvo-aed.si/donirajte/.

Zavedanje o pomembnosti hitrega ukrepanja ob nenadnem srčnem zastoju je ključno, saj lahko pravočasno posredovanje reši življenje in zmanjša tveganje za trajne poškodbe. Zato je vsak korak v smeri večje pripravljenosti in usposobljenosti posameznikov in skupnosti pomemben, so zapisali na brežiški občini.

