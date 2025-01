posavje

Z Američani izmenjali dobre prakse na temo skrbi za starejše

11.1.2025 | 13:00 | D.S.

Sevnica - Sevnico je včeraj obiskala delegacija iz Združenih držav Amerike, iz okrožja oziroma občine Athens zvezne države Ohio, na predlog Inštituta Antona Trstenjaka, s katerim Občina Sevnica sodeluje pri pripravi strateških izhodišč za starosti prijazno lokalno okolje.

Delegacija iz ameriške zvezne države Ohio je bila nad obiskom v Sevnici navdušena. (Foto: Občina Sevnica)

Občina Athens je pred kratkim postala starosti prijazna občina. Povezala se je s Slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin ter na predlog inštituta obiskala več slovenskih občin, med njimi tudi Sevnico.

Župan Srečko Ocvirk je v nagovoru poudaril pomen tovrstnega mednarodnega povezovanja, ki daje pomemben vpogled v različne sisteme in rešitve s področja dolgotrajne oskrbe in drugih storitev, namenjenih starejšim. Sledila je kratka predstavitev sevniške občine, nato pa je vodja oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar predstavila aktivnosti priprave strategije.

Ameriške delegate je zelo zanimal sistem brezplačnih prevozov za starejše, ki ga je zasnoval Zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki z namenom, da starostnikom pomaga pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Program financira Občina Sevnica kot eno od dejavnosti v okviru kakovostne skrbi za starejše. Ključni cilj projekta Sopotniki je starejšim od 65 let kot ranljivi populaciji omogočiti boljšo kakovost življenja z možnostjo dostopa do različnih, življenjsko pomembnih storitev, kot so obisk zdravstvenih storitev, nakupa osnovnih življenjskih potrebščin in drugih dejavnosti. Storitev sta predstavili pomočnica direktorice CSD Posavje, enote Sevnica, Marjetka Smolič in koordinatorka sevniške enote Sopotniki Irena Colner.

Predsednici društev upokojencev Sevnica in Tržišče, Ana Jelančić in Mili Sitar, sta predstavili delovanje in aktivnosti, s katerimi si prizadevajo za omogočanje dostojne starosti vsem članom.

Sledila je razprava ter izmenjava mnenj in izkušenj. Pogovor je tekel predvsem o razlikah v načinih zagotavljanja varne starosti med slovenskim in ameriškim sistemom, ki so precejšnje. Ameriški delegati so bili nad sprejemom navdušeni, obisk pa so zaključili v upanju na nadaljnje sodelovanje.

