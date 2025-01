posavje

Voda kapljala na otroški oddelek

10.1.2025 | 14:00 | D. Stanković

Sevnica - Sevniška osrednja knjižnica od leta 2007 domuje v središču mesta, na Prešernovi ulici 1. Razteza se na dobrih tisoč kvadratnih metrih v dveh etažah, prostora je za zdaj dovolj za vse oddelke pa tudi za časopisno in domoznansko čitalnico, prireditveno dvorano, ki je hkrati tudi prostor za razstave, in kotiček za najmlajše bralce. Že od vsega začetka pa se v knjižnici ob hujših poletnih nalivih spopadajo z vodo, ki nekako najde pot do stropa otroškega oddelka.

Takole so ob lanskem poletnem neurju na otroškem oddelku knjižnice podstavili vedra. (Foto: arhiv Knjižnice Sevnica)

»K sreči so prav na otroškem oddelku premične police s knjigami, tako da jih lahko po potrebi premaknemo in podstavimo vedra. To se zgodi približno na dve leti,« pripoveduje direktorica Knjižnice Sevnica Anita Šiško. Glavna težava je, kot pravi, ravna streha sicer 25 let stare stavbe. »Na težave s streho opozarjamo že več let, material na strehi iz leta v leto vse bolj propada. Vsaj enkrat na leto imamo skupen sestanek z vsemi lastniki, ki ga skliče upravnik, to je podjetje Terca, in na katerem se pogovarjamo o strehi. Zdaj smo se dogovorili, da bo nekdo prišel strokovno pogledat stanje in da bodo začasno popravili dele strehe, kjer so največje razpoke.«

Malo pred koncem leta, kmalu po našem obisku knjižnice, so izvajalci, ki jih je priskrbel upravnik, res prišli in po besedah direktorice s posebno folijo prelepili približno 40 lukenj na strehi.

