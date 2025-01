kronika

Ustavili dva avtomobila, polna ukradene robe

10.1.2025 | 12:15 | M. K.

Včeraj nekaj po 15. uri so bili policisti obveščeni o tatvini iz prodajalne na Mirni. Dva moška sta z dvorišča prodajalne ukradla dve posodi z gorivom in pobegnila z osebnim avtom Opel astra. Na podlagi opisa so policisti PP Novo mesto voznika izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 46-letnega moškega, z njim pa je bil tudi mladoletnik. V vozilu sta prevažala ukradeni posodi z gorivom in številne druge predmete, za katere nista znala pojasniti izvora in policisti prav tako domnevajo, da so bili ukradeni. Predmete so jima zasegli in zaradi poteka registracije ter drugih nepravilnostih na vozilu izdali plačilni nalog. Prav tako so 46-letniku izdali plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Okoli 19. ure pa so policisti na območju Mirne Peči ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane, ki ga je vozil 42-letnik, v vozilu pa so bili še trije potniki. Med postopkom so ugotovili, da v vozilu prevažajo večje število prehrambenih izdelkov, za katere niso znali pojasniti izvora. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je četverica predmete ukradla iz prodajalne v Ljubljani. 67 artiklov so jim zasegli in nadaljujejo s preiskavo. Zoper vse bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. 42-letniku so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. Ugotovili so še, da vozilo ni veljavno registrirano, zato so mu preprečili nadaljnjo vožnjo in odvzeli registrske tablice.

Vlomi in tatvine

Med 6. 1. in 9. 1. je v stanovanjskem bloku v Metliki nekdo vlomil v klet in ukradel kolo znamke Specialized sive barve z nameščenim otroškim sedežem in torbico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.600 evrov.

Na Nahtigalovi ulici v Novem mestu je včeraj med 15. in 19. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit in foto aparat. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 5.000 evrov škode.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

V minuli noči so metliški policisti na območju Krasinca ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf romunskih registrskih oznak. 28-letni državljan Romunije je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Romunu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje) prijeli državljana Pakistana, Mongolije in Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 225 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, ponarejanja dokumentov, ponarejanja denarja, prepovedanega prehajanja meje, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

