družabno

Prijateljice, zveste tradiciji

10.1.2025 | 17:00 | Renata Mikec

Prijateljstvo, stkano v srednješolskih in študentskih letih, z leti le še pridobiva na vrednosti. Če se zanj seveda potrudimo in ga negujemo. Tega se dobro zavedajo Novomeščanke (na fotografiji od leve proti desni) Mirna Skrabl, Katja Kočevar Leskovec, Sabina Gosenca, Anja Dragan in Helena Golobič. Čeprav je tempo življenja hiter in zahteven, sploh ker so vse tudi mamice in aktivne na različnih področjih, znajo umiriti korak, se ustaviti in uživati v trenutkih, ki jih preživijo skupaj. Njihova srečanja so že tradicija, tj. ob rojstnih dnevih ali pa v prazničnem decembru, ko nepozabne trenutke preživijo v soju prazničnih luči. Tudi ob tokratnem izteku starega leta ni bilo nič drugače.

